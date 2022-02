Come proteggere e mettere al sicuro il tuo smartphone in tre mosse

Non abbiamo mai sentito parlare di uno smartphone attaccato da un virus, ma ciò non significa che la sicurezza di questi dispositivi debba essere trascurata

Al fine di evitare furti, è essenziale assicurarsi che Mac, iPad e iPhone siano protetti sia internamente che esternamente. Dato l’alto numero di utenti che utilizzano questi dispositivi, i casi di pirateria informatica o i malware sono in costante aumento, così come la possibilità di furti di dati e informazioni personali in essi contenuti. Come possiamo difendere i nostri dispositivi dagli attacchi hacker? Quali sono le misure più efficaci da adottare per proteggere il nostro smartphone?

Installare app di sicurezza

Il mercato ci offre diverse applicazioni appositamente create per tutelare la sicurezza di smartphone e tablet. I produttori di antivirus hanno già provveduto a rilasciare le versioni mobili dei loro prodotti, ottimizzate per gli smartphone iOS e Android. Ma qual è il meccanismo alla base di questi strumenti? Installare e configurare una di queste app di sicurezza sul proprio smartphone implica che, per accedere ad app usate abitualmente come quelle dei servizi bancari o dei social network, venga utilizzato il riconoscimento del volto, l’impronta digitale o una password. Non è necessario scaricare e installare alcuna app aggiuntiva, in quanto queste funzionalità di sicurezza sono già parte delle app stesse disponibili nei vari store. Gli appassionati di gaming alla ricerca di risorse utili per proteggersi mentre usano le app per scommettere possono dormire sonni tranquilli: ogni volta che si effettua l’accesso alla piattaforma online viene richiesto un codice univoco e le informazioni e i fondi sono sempre protetti.

PIN o password di sicurezza

Impostare una password sul proprio dispositivo iOS o Android è una misura di sicurezza essenziale per evitare che persone non autorizzate possano accedere o sbloccare il nostro smartphone. Il requisito minimo per proteggere il proprio dispositivo da occhi indiscreti è scegliere un PIN di quattro o sei cifre, ma l’utilizzo di caratteri è sicuramente utile per rendere ancora più efficace tale codice.

Le versioni di iOS più recenti hanno aumentato la sicurezza del sistema consentendo agli utenti di sceglierne la frequenza di richiesta del PIN. Rimuovendo la tradizionale sequenza di sblocco, le password diventano più difficili da indovinare. È inoltre importante ricordare che i codici non costituiscono un sistema per la criptazione dei dati, ma hanno lo scopo di rendere più difficile l’accesso al dispositivo da parte di soggetti non autorizzati.

Criptare i backup: una misura fondamentale

Un ulteriore vantaggio per gli utenti è la possibilità di proteggere sia il dispositivo che i backup sul dispositivo iOS. Se il software del computer è aggiornato, i backup salvati possono essere criptati così che solo l’utente proprietario del dispositivo può accedere alle informazioni.