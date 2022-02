The Beatles Get Back è già un successo

Il documentario “The Beatles: Get Back”, annunciato già nel 2019 e uscito lo scorso novembre, è stato quasi interamente realizzato utilizzando materiali inediti e restaurati

Il risultato finale di “The Beatles: Get Back” sono quasi 60 ore di filmati che il pubblico non aveva mai visto e più di 150 ore di audio inedite e mai ascoltati. Possiamo quindi immaginare il perché del successo di questo documentario, realizzato con la regia del grande appassionato del tema Peter Jackson: con il suo lavoro è riuscito a trasmettere le emozioni dell’ultima e leggendaria esibizione del gruppo.

Il successo di questo lavoro, inoltre, ha anche spinto moltissime persone a interessarsi ai migliori documentari musicali che sono disponibili online.

The Beatles: Get Back, di cosa parla?

Il documentario di Jackson non è il classico docu-film sulla storia di un gruppo o un artista musicale. Infatti, si tratta di un lungo racconto (quasi 8 ore) diviso in tre puntate, che racchiude momenti imperdibili, filmati inediti e registrazioni mai ascoltate che sono state realizzate nei giorni delle prove dei Beatles per la loro ultima esibizione live. La prima parte è ambientata all’interno degli studi di posta di Twickenham, situato a Londra e luogo dove si sarebbe dovuto realizzare uno spettacolo televisivo.

La seconda e la terza puntata, invece, sono incentrate sui fatti avvenuti nella sede della Apple Records, sempre nella capitale inglese. I Beatles si erano spostati lì quando capirono che lo show televisivo non sarebbe mai andato in onda e programmarono la loro ultima esibizione nell’ormai leggendario concerto sul tetto, in una performance storica che avveniva dopo 3 anni dalla loro ultima apparizione live.

Questo documentario è stato molto apprezzato perché ha fatto scoprire nuovi aspetti della vita dei leggendari Beatles, introducendo moltissimi utenti al mondo dei documentari musicali. Online, sulle piattaforme streaming, ce ne sono di ogni tipo e di grande spessore. Di seguito, quindi, vi suggeriremo alcuni prodotti interessanti che non potete certamente perdere.

I migliori documentari sui più noti gruppi e star musicali



Innanzitutto occorre fare una premessa: i documentari esistenti su artisti e band musicali sono davvero tantissimi e, spesso, non tutti sono possibili da guardare sulle piattaforme streaming in Italia. Per poter accedere all’intero catalogo Netflix, ad esempio, vi basterà sfruttare una virtual private network.

Chi non dovesse conoscere questa tipologia di connessione, potrebbe approfondire il tema consultando alcuni blog che al loro interno propongono schede tecniche come le recensioni di PureVPN, ad esempio. Con servizi simili si possono aggirare le restrizioni regionali e guardare anche tutti i prodotti presenti negli Stati Uniti.

Detto ciò, oltre ai Beatles, ecco i documentari su alcuni artisti musicali assolutamente da non perdere. Per gli appassionati di classic rock non possono non essere citati due documentari storici. Uno è “Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story” del regista Martin Scorsese, un racconto magico tra realtà e finzione incentrato sul tour che Dylan fece negli USA nel lontano 1975.

L’altro è “Rolling Stones Olé Olé Olé!” che racconta la storica tournée della band in Sud America con diversi aneddoti del gruppo. Chi è appassionato di musica anni ’80 può godersi i documentari su artisti che hanno fatto la storia come “Mystify: Michael Hutchence” con protagonista il sensibile artista leader degli INXS. Tra i documentari delle band citiamo “U2: A Rock Crusade” che racconta il loro impegno.

Se amate, invece, le più recenti superstar troverete molti documentari interessanti come “Taylor Swift: Miss Americana”, “Homecoming: A Film By Beyoncè”, “Gaga: Five Foot Two” e “Katy Perry: The Movie Part Of”.