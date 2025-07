Salerno, Pizza della Libertà in Piazza della Libertà: si apre con gusto e musica l’estate salernitana

di Redazione ZON

Mercoledì 30 luglio il Pitti Pizza & Friends parte con Sal Da Vinci, Antonia, Alex Wyse e Vincenzo Bles

Il claim dell’edizione 2025 diventa messaggio universale: la pizza simbolo di pace e speranza

Piazza della Libertà si prepara a diventare il palco più caldo e vivo dell’estate. Parte mercoledì 30 luglio Pitti Pizza & Friends, e quest’anno lo fa per la prima volta in Piazza della Libertà, portando con sé un nuovo e potente simbolo: la Pizza della Libertà. Un gioco di parole che è molto più di un claim: è l’abbraccio tra un luogo e un’idea, tra la città e la sua anima, tra gusto e valori.

La serata d’apertura è un viaggio musicale tra radici e contaminazioni. Sal Da Vinci, ambasciatore della canzone napoletana, apre ufficialmente l’edizione 2025. Dopo di lui, il pop fresco di Alex Wyse, la potenza vocale di Antonia, vincitrice del premio della critica ad Amici 2025, e il ritmo metropolitano di Vincenzo Bles. Media partner ufficiale dell’evento è Radio Kiss Kiss, tra le emittenti più amate del panorama nazionale. La radio seguirà la manifestazione in diretta tutte le sere, dalle 21. Sul palco Pippo Pelo e Adriana Petro, garanzia di ritmo e leggerezza, pronti a far ballare e sorridere il pubblico. Al Pitti Pizza & Friends 2025 brillano anche le nuove promesse della musica: talentuosi, determinati, travolgenti, ecco gli artisti emergenti che animeranno la prima serata. Sound Ladies, Raja, Dajana, Summa, Diesel, Iluvia, Noemi Sabatini.

LA PROGRAMMAZIONE

Dal 31 luglio al 3 agosto, Piazza della Libertà si accende ogni sera con artisti amatissimi dal pubblico di tutte le età: dalla voce di Francesco Da Vinci a quella romantica e intramontabile di Gigi Finizio alla poesia pop di Ermal Meta, passando per il sound internazionale di Aka7even e l’energia senza filtri di Clementino. Sul palco anche Anna Tatangelo, tornata con una nuova maturità musicale, Marco Masini, cantautore che ha segnato intere generazioni, e Michele Bravi, interprete intenso e versatile. Non mancheranno le voci emergenti più amate: Alfa, idolo della Gen Z, la raffinatezza di Sissi, il talento urban dei fratelli I Desideri, i Gemelli Diversi, e la sensibilità autoriale di Federica Abbate. A rappresentare la nuova scena musicale anche Mida, Luk3, Grelmos, Nicolò, Senza Cri, Cioffi, Le One, Alessandro e il salernitano Mazzariello, per una programmazione che mescola nomi storici e nuove promesse, hit da cantare e storie da ascoltare con il cuore.

LA PIZZA DELLA LIBERTÀ: IL GUSTO CHE UNISCE

Farina integrale, per ricordare le radici comuni; mozzarella di bufala, bianca come la pace; pomodoro rosso, come il cuore che batte; basilico verde, come la speranza; e un filo d’olio extravergine a legare tutto. Semplice negli ingredienti, potente nel significato: così nasce la Pizza della Libertà, simbolo scelto per l’edizione 2025, proprio nell’anno in cui il format approda per la prima volta in Piazza della Libertà.

SAPORI D’ECCELLENZA: LA SCUOLA CAMPANA DELLA PIZZA IN PRIMA LINEA

Guidate dal maestro Nunzio Mascolo, le migliori pizzerie della regione: Pizza a Metro di Vico Equense, Quanto Basta di Benevento e Salerno, Antica Pizzeria Da Reginè di Salerno, Vicolo della Neve di Salerno, Pizzeria San Matteo di New York, Nuceria, espressione della Pizza del territorio agro nocerino sarnese, Casertana – 280 Grammi di Caserta, Brandi di Napoli, L’Angelo e il Diavolo di Salerno, La Pizza di Umberto Falcone di Salerno, I Due Fratelli di Salerno, Pizza e Pizza di Salerno, Cilentù la terra del Mito del Cilento, Il Giardino degli Dei (celiachia) di Salerno. Fondamentale anche la presenza dei ragazzi dell’Istituto Alberghiero Virtuoso, coinvolti in un’esperienza di formazione sul campo che intreccia cultura del cibo, futuro e professionalità.

RACCOLTA DIFFERENZIATA: UN IMPEGNO CONCRETO

Pitti Pizza si prepara a fare la differenza anche sul piano ambientale. In collaborazione con Salerno Pulita, l’evento promuove una gestione attenta dei rifiuti, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza della raccolta differenziata. Durante la manifestazione, operatori specializzati saranno a disposizione per informare i visitatori sulle buone pratiche da seguire e favorire comportamenti virtuosi. Saranno inoltre distribuiti posaceneri tascabili e gadget ecologici per incentivare il rispetto degli spazi comuni.

UNA GRANDE MACCHINA ORGANIZZATIVA

L’evento è ideato da Maurizio Falcone, organizzato dall’Associazione Alimenta (presieduta da Falcone con Alfonso Aufiero vicepresidente), Effe Emme Eventi, in collaborazione con Santoro Creative Hub e con il patrocinio e il sostegno di: Comune di Salerno, Provincia di Salerno, Regione Campania, Camera di Commercio di Salerno, Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, Fondazione della Comunità Salernitana, IPSEOA Virtuoso, ONMIC, Humanitas, AIC Campania, Associazione Italiana Celiachia.

Media Partner: Radio Kiss Kiss. Main sponsor: Eté Supermercati, Motta Caffè, Molini Pizzuti. Sponsor: Coca-Cola, Peroni, Energia Verde Italia, Gruppo Noviello, Fabbrocino, Finocchietto Esagerato, HumanKey, La Contadina, Ormeggio Autuori Salerno, Mugavero Veicoli Industriali, Annalisa, R.C.M. Costruzioni, Car Off Shore. Sponsor tecnici: I Casola consulenti di bellezza, I Move smart mobility, Dacam Engineering, Ilka caseificio.

INFO UTILI

Il taglio del nastro è fissato per mercoledì 30 alle ore 19. Il ticket d’ingresso ha un costo di 16 euro e comprende 4 tranci di pizza, una bibita a scelta, un caffè e l’accesso all’area spettacolo. Per i bambini dai 6 ai 10 anni è previsto un ticket ridotto di 12 euro. Chi desidera solo assistere ai momenti musicali può acquistare la drink card al costo di 12 euro. È disponibile anche una card dedicata per i celiaci, con pizza gluten free, bibita e caffè, presso il forno della Pizzeria “Il Giardino degli Dei”. I ticket e le drink card potranno essere acquistati direttamente al botteghino all’ingresso e saranno validi esclusivamente per il giorno dell’acquisto. Per rimanere sempre aggiornati sulle novità basta cliccare su: www.pittipizzaefriends.it; [email protected]; Instagram; Facebook

Ufficio Stampa: Silvia De Cesare – [email protected];

Ufficio Stampa Food: Concita De Luca – [email protected]