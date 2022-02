Infortunio per Berrettini: l’azzurro si ritira dal torneo di Acapulco

Apprensione per Matteo Berrettini. Nella notte italiana è andato in scena l’incontro di 1° turno del torneo di Acapulco dove l’azzurro era impegnato dopo la settimana a Rio De Janeiro. Ma non arrivano buone notizie: il numero 6 al mondo è costretto al ritiro contro Tommy Paul sul punteggio di 6-4 5-1 ed i motivi sono tuttora sconosciuti. Sta di fatto che dovrebbe trattarsi di un malessere fisico ed il tennista romano non ha voluto rischiare. O c’è dell’altro?

L’incubo ritorna

Dopo il problema addominale che gli ha fatto saltare la partecipazione alle Nitto ATP Finals di Torino e superato brillantemente da Berrettini, ora un altro male fisico tormenta il romano.

Eppure le cose contro l’americano stavano andando nel verso giusto: un primo set condotto alla grande da parte del numero 1 d’Italia, bravo a conquistare il break in apertura e mantenerlo per tutto il parziale, chiudendo 6-4 e mostrando anche sprazzi di ottimo tennis. Ma nel 2° c’è stato un crollo inspiegabile dal 3° game in poi che lo ha portato a perdere due break di fila ed andare sotto per 5-1 con servizio in favore di Paul.

Ma il 7° game non si è mai disputato perché Berrettini si è avvicinato al giudice di sedia ed ha alzato bandiera bianca, tra lo shock del pubblico, amareggiato per questo ritiro improvviso. Adesso si attenderanno le parole dello stesso azzurro per capire cosa è successo e se si tratta di un malessere personale (come nel caso dell’Imodium agli Australian Open) o tipo fisico.

Due 1000 alle porte: precauzione o altro?

Il timore più grande è sempre legato alla parte addominale, vero tallone d’Achille di Matteo. La speranza dei tifosi è che sia stata una sua volontà fermarsi per evitare di incorrere in infortuni gravi, anche perché alle porte ci sono due tornei importanti come il Masters 1000 di Miami e Indian Wells.

Berrettini sicuramente vorrà esserci e cercherà di superare questo problema nel minor tempo possibile. Ovviamente il tutto facendo i debiti scongiuri e sperando che l’entità dell’infortunio sia lieve. Gli amanti del tennis sperano di poter rivedere il numero 1 d’Italia in campo prossimamente.