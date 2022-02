Concorso ordinario scuola secondaria: date della prova scritta

Nella giornata di oggi, mercoledì 23 Febbraio, saranno rese note – sul sito del Ministero dell’Istruzione e degli Uffici Scolastici Regionali – le date della prima prova scritta del concorso ordinario scuola secondaria.

Dove si svolgono le prove

Il candidato svolgerà la prova nella regione per la quale ha presentato domanda, presso una sede che sarà indicata dagli USR competenti per territorio, che la comunicheranno ai candidati – tramite avviso diramato sui loro albi e siti internet – almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova stessa.

Cosa portare con sè

I candidati, si legge ancora nell’avviso pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, dovranno presentarsi a sostenere la prova muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, codice fiscale, ricevuta del versamento del contributo di segreteria e certificazione verde, in ottemperanza alle norme anti-contagio da Covid-19 stabilite dall’ordinanza ministeriale n. 187 del 21 Giugno 2021.

Il calendario delle prove

Il calendario della prova scritta, concorso ordinario scuola secondaria, diviso per classi di concorso è disponibile dopo il salto:

Dei successivi calendari sarà dato apposito avviso in Gazzetta Ufficiale.