Covid-19, arriva il primo farmaco in grado di prevenire il virus

Continua la ricerca farmacologica nella lotta al Covid, l’Aifa dà il via libera al farmaco in grado di prevenire il Covid-19. E’ un’opzione farmacologica prodotta da Astrazeneca sulla base di una speciale combinazione di principi attivi a base di anticorpi: si tratta di due anticorpi monoclonali a lunga durata d’azione per prevenire il Covid nei pazienti fragili prima dell’esposizione al virus.

I due anticorpi alla base del farmaco in grado di prevenire il Covid derivano da cellule B donate da pazienti convalescenti dopo il Sars-CoV-2. La combinazione è stata ottimizzata utilizzando una tecnologia di AstraZeneca, che ne ha triplicato la durata d’azione rispetto ai monoclonali convenzionali.

Nelle fasi di sperimentazione il farmaco ha raggiunto risultati inaspettati registrando, in pazienti a cui è stato somministrato, una riduzione di casi Covid-19 statisticamente significativa: pari all’83%, del rischio di sviluppare la malattia in forma sintomatica, con una protezione che continua per almeno 6 mesi dopo una sola dose.

I due speciali monoclonali uniti insieme sono il tixagevimab e il cilgavimab. “Un anticorpo monoclonale – spiega Giovanni Di Perri, direttore della Scuola di specializzazione in Malattie infettive dell’Università di Torino e responsabile della Divisione universitaria di Malattie infettive all’Ospedale Amedeo di Savoia – è un tipo di proteina progettata per riconoscere e legarsi a una struttura specifica, chiamata antigene”.

Tixagevimab e cilgavimab sono stati sviluppati per legarsi a due siti distinti sulla proteina Spike di Sars-CoV-2. La combinazione impedisce al virus di entrare nelle cellule del corpo e di causare l’infezione. Poiché i due anticorpi si attaccano a parti diverse della proteina, il loro utilizzo in combinazione può essere più efficace