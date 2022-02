Bonus psicologo, fino a 600 euro per persona: ecco come funziona

Approvato nella notte tra il 17 e il 18 febbraio il bonus psicologo per aiutare nelle cure le persone più colpite dagli effetti della pandemia. La misura era contenuta nel cosidetto decreto milleproroghe all’esame della Camera. Il bouns era già stato annunciato d qualche giorno dal Ministro della Salute Roberto Speranza che parlava di un «primo segnale» per mostrare vicinanza alle fasce di popolazione che più hanno bisogno diell’accesso ai servizi si psicologia e psicoterapia.

Il bonus psicologo verrà erogato sottoforma economica, si tradurrà quindi in una dotazione che potrà arrivare fino ad un massimo di 600 euro. La misura verrà erogata a chi presenterà un reddito inferiore ai 50mila euro. Il contributo servirà a pagare «sessioni di psicoterapia – si legge nell’emendamento – fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti all’albo degli psicoterapeuti». L’accesso al bonus è consentito a qualsiasi cittadino che avvertà il bisogno di accedere ai servizi di psicologia, il decreto infatti non prevede limiti di età. Il contributo potrà quindi essere attivato mediante prescrizione medica effettuata dal proprio medico curante e previa diagnosi del disturbo psicologico o psichico.

L’esigenza di assistenza psicologica in Italia è più che raddoppiata con la pandemia. «La media ricavata da 66 ricerche realizzate a livello internazionale indica che, in epoca Covid, il 31% della popolazione al di sopra dei 18 anni ha una situazione di stress psicologico significativo che io chiamo fatica psicologica. Al di sotto dei 18 anni questa percentuale sale al 50%. Parliamo veramente di tanti italiani», sottolinea tra gli altri il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi (Cnop), David Lazzari. Che sottolinea come quello del bonus psicologico sia «un primo step, una somma minima. Servirà poi avviare un percorso per dare risposte strutturali».