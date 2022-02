Francesco Totti smentisce la crisi con Ilary Blasi: “Basta fake news”

Francesco Totti smentisce ufficialmente le voci secondo cui starebbe vivendo una crisi con Ilary Blasi.

“A voi che scrivete queste cose“, tuona l’ex capitano della Roma in una manciata di storie su Instagram “vi avverto di fare attenzione perché di mezzo ci sono i bambini e i bambini vanno sempre rispettati“. L’ottavo re di Roma continua, con tono infastidito: “Ho sentito tante storie su di me e sulla mia famiglia. Non è la prima volta che succede di sentire queste fake news”. Ilary Blasi, invece, è intervenuta già questa mattina sui social, seppur in maniera indiretta. La conduttrice dell‘Isola dei famosi ha pubblicato su Instagram una storia in cui tirava fuori la lingua come per farsi beffe del gossip infondato.

Soltanto qualche ora fa, sulle riviste di gossip si delineava l’identikit di una donna, Noemi Bocchi, presunta fiamma di Francesco Totti. Laureata in economia, ex moglie di Mario Caucci, imprenditore e dirigente del Tivoli calcio. Secondo le indiscrezioni circolate, l’ex calciatore si stava già spostando nell’altra casa di Casal Palocco a causa della rottura con la Blasi. La presunta crisi, ora smentita, si attribuiva alle frequenti liti a ad un tradimento dell’ex velina con un collega televisivo.