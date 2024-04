Elezioni 2024: ZON mette a disposizione spazi pubblicitari

di Redazione ZON

In vista delle prossime elezioni che si terranno nei giorni 8 e 9 Giugno 2024, ZON mette a disposizione gli spazi pubblicitari per la diffusione di messaggi politici elettorali.

Ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 contenente le “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica” e della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 453/22/CONS con cui sono state pubblicate le disposizioni in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relativa alle elezioni Europee e Amministrative fissate per i giorni 8 e 9 Giugno 2024

SI COMUNICA

per le elezioni fissate per i giorni 8 e 9 Giugno 2024 i portali del gruppo “ZON” mettono a disposizione gli spazi pubblicitari sulle proprie testate per la diffusione di messaggi politici elettorali nelle forme consentite dall’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modifiche e dalla delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 453/22/CONS.

L’accesso agli spazi sui portali “ZON” è consentito a tutti i candidati ed i partiti politici che ne facciano richiesta, nel pieno rispetto del principio della parità di trattamento.

Le condizioni temporali di prenotazione e le tariffe sono quelle previste nel documento analitico depositato presso la redazione di zon.it, sita in Corso Garibaldi, 76 – Baronissi.

SI INFORMA

che è possibile realizzare, grazie alla società ZON Service sas, video messaggi/interviste condivisibili sui portali ZON e che saranno a disposizione dei candidati che potranno condividerli a loro volta sui propri canali e profili istituzionali.

Per ulteriori informazioni sugli spazi pubblicitari e sui servizi video in vista delle Elezioni 2024, è possibile contattare la redazione di ZON.it attraverso la mail [email protected].