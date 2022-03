Oroscopo di Paolo Fox Lunedì 14 Marzo 2022: Scorpione nervoso

Ariete C’è stato un cambiamento radicale negli ultimi giorni, abbiamo visto che Venere e Marte da diverse ora sono finalmente dalla parte dell’Ariete e adesso è chiaro che in questo momento di grande confusione e di grande tensione per tutti anche l’Ariete dovrà pazientare un po’ prima di ottenere qualcosa. Non sono pochi quelli che ancora un po’ arrabbiati per questioni d’amore, per questioni di famiglia.

Toro Questo mese di Marzo dovrete fare chiarezza in amore, soprattutto se ci sono state delle problematiche o forti tensioni. Chi è rimasto in crisi per molto tempo non potrà fare finta di nulla, diverso il discorso per quelli che stanno cercando l’amore, forse in questo momento sarà un po’ difficile. Il lavoro premia ma vorreste delle gratifiche e delle certezze entro un paio di mesi.

Gemelli Il segno zodiacale dei Gemelli in questa settimana sembra essere un po’ pressato da troppe richieste, da troppe tensioni per cui l’oroscopo segnala che tra martedì e mercoledì potrebbe esserci qualche disagio. Momento molto importante per il lavoro anche se c’è qualche problema pratico da risolvere.

Cancro Finalmente Venere non è più contraria, questo potrà bastare per ritrovare un po’ di serenità? Se avete abbandonato una certa strada nel lavoro o il destino vi ha costretto a fare una scelta che non avreste voluto, potreste sentirvi nervosi. L’amore sembra non essere una grave preoccupazione e coloro che hanno chiuso una storia di recente potranno prendersi una pausa e ripartire.

Leone Ci sono delle opposizione planetarie che riguardano la famiglia quindi in questo momento bisogna stare un pochino attenti nei rapporti genitori-figli ma anche nei rapporti in cui magari in casa non si respira un’aria serena. Questo periodo richiede cautela soprattutto dal punto di vista pratico: progetti, novità e chiamate non mancheranno.

Vergine In questo momento potreste essere anche presi tra due fuochi nel senso che vi potreste trovare a dover fare i conti con diverse situazioni da mettere in chiaro, potrebbero esserci dei dubbi da parte delle persone che vi circondano, molto spesso vi troverete a far fronte a tensioni che riguardano anche l’ambiente di lavoro. Ogni tanto fate valere le vostre ragioni, in amore attenzione alle storie che vengono trascurate.

Bilancia In questo momento cercate una mediazione, di non arrivare a Maggio con qualche problema irrisolto perché subito dopo Maggio tutto quello che non si riesce a risolvere adesso, sarà più facile da capire. Adesso per fortuna non avete più Venere contraria e questo rappresenta un aiuto da parte delle stelle.

Scorpione Questo inizio di settimana è un pochino nervoso, questo segno sta cercando di recuperare un po’ di equilibrio interiore. L’astrologo sconsiglia vivamente soprattutto a Marzo di lasciarsi andare ad una storia che non si conosce o di recuperare un amore lontano. Non fate errori per colpa della distrazione o della fretta. Oggi e domani potreste sentirvi stanchi.

Sagittario Oggi con molti pianeti attivi abbiamo un cielo interessante anche se siete molto scontenti. Questa settimana con Mercurio contrario non scoraggiatevi ma provate a mettere in campo delle idee. La vostra agitazione andrà tenuta sotto controllo soprattutto tra mercoledì e giovedì, oggi avete in generale una buona carica.

Capricorno Mercurio, Sole e Giove attivi nel segno possono portare un vantaggio e in questo momento i vantaggi vanno sfruttati, in qualche modo concretizzati, se c’è una persona che vi deve delle risposte sarà meglio sedersi a tavolino e parlare. Mercoledì e giovedì saranno giornate migliori anche per i sentimenti.

Acquario Siete al centro di vere e proprio “guerre stellari” perché ricordiamo che Urano è contrario a Venere e a Marte. State facendo molto ma non dovete togliere tempo all’amore, questo è un oroscopo piuttosto promettente e la prossima settimana potrebbe dare grandi sviluppi. Oggi la Luna opposta indica una sorta di nervosismo.