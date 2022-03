Galliate: ragazza di 15 anni muore a causa di un’incidente al Luna Park

Ieri sera a nella provincia di Novara si è consumata una tragedia che lascia pietrificati e senza parole. Una ragazza di soli 15 anni è morta nella notte del sabato dopo essere balzata fuori dal Tagadà, una delle giostre del Luna Park di Galliate in piazza Vittorio Veneto vicino al Castello Visconteo.

La giovane ragazza era in compagnia di amici. Intenzionata solamente a divertirsi, quella del Tagadà doveva essere solo l’ultima giostra da fare prima del ritorno a casa. Secondo quanto riferito dai testimoni, sembra che la ragazza sia scattata con forza, andando a sbattere violentemente la testa. L’impatto ha provocato un forte danno, al quale è stato impossibile porre rimedio.

Immediatamente, è arrivato sul campo il 188, il quale ha portato la ragazza all’ ospedale Maggiore di Novara. Nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi, la ragazza purtroppo non c’è l’ha fatta. I danni subiti alla testa erano troppo gravi e ogni tentativo di salvarla è stato vano.

Sembra che il Luna Park in cui è avvenuta la tragedia sia stato aperto in occasione della festa di San Giuseppe, dopo due anni che era stato bloccato a causa del Covid. Nonostante ciò, il sindaco ha comunque deciso di chiudere in anticipo come forma di rispetto per quanto avvenuto.

Nel frattempo, è stata aperta un’inchiesta per capire in che modo sia avvenuto tale incidente. La Polizia di Galliate e i Carabinieri stanno collaborando in modo da poter andare ancora più a fondo della questione.