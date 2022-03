“Noi” Anticipazioni: cosa accadrà nella puntata del 20 Marzo

In attesa di vedere questa sera come proseguiranno le vicende della famiglia di Pietro e Rebecca di “Noi”, remake della famosissima serie statunitense “This is Us”, scopriamo cosa accadrà invece nella puntata che andrà in onda domenica prossima, 20 Febbraio 2022, come sempre su Rai1 in prima serata.

Stando a quanto riportano le anticipazioni di “Noi”, sembra che vi sarà un periodo di crisi in concomitanza proprio durante le feste di Natale. Nel primo episodio di questo terzo appuntamento con la serie che vede protagonisti Lino Guanciale e Aurora Ruffino, dal titolo “Fratelli”, in un momento del passato vedremo Pietro e Rebecca alle prese con i loro tre figli divenuti ormai adolescenti.

D’altro canto, invece, i momenti del presente vedono protagonista Claudio, il quale non riesce a immedesimarsi nella parte affidatagli, faticando di conseguenza a eseguire un’ottima performance. L’intera situazione lo blocca, perchè non gli permette di far vedere tutto il suo potenziale.

Di questa situazione sembra però accorgersene Chiara, che offre il suo aiuto a Claudio, sperando così di aiutarlo a sbloccarsi e far esprimere tutte le sue emozioni.

Invece, nella seconda puntata di “Noi”, dal titolo “Buon Natale”, le anticipazioni rivelano che, in onore delle tradizioni, l’intera famiglia Pierò si prepara a trascorrere le vacanze invernali a casa della famiglia di Rebecca. La questione sembra non trovare entusiasmo tra i membri della casa, e in modo particolare non sembra toccare l’entusiasmo di Pietro. Quest’ultimo, infatti, voleva trascorre le vacanze con la sua di famiglia, in modo da poter creare delle tradizioni tutte loro.

In qualche modo, questo suo desiderio verrà esaudito visto che a causa di un guasto alla macchina, l’intera famigliola sarà costretta a trascorrere il Natale in una piccola baita sperduta.