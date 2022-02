This is us: la data ufficiale del remake italiano

Di recente, complice la sua ospitata al Festival di Sanremo, Lino Guanciale ha fatto cenno a qualche indiscrezione che moltissimi fan aspettavano da tempo. La notizia in questione riguarda il remake italiano di This is us, la famosa serie tv statunitense che vede protagonisti Milo Ventimiglia e Mandy Moore; il cui debutto è previsto per la primavera del 2022 su Rai1 con il titolo “Noi”.

Il remake ricalcherà le stesse vicende di This is us, adattate ovviamente al contesto storico e sociale italiano. Al comando del progetto in veste di regista vi è Luca Ribuoli, il regista di “Speravo de morì prima“, disponibile su Sky. Nelle vesti del capofamiglia Jack interpretato da Milo Ventimiglia nella serie originale, ci sarà Lino Guanciale; mentre ad interpretare la moglie Rebecca (Mandy Moore) vi sarà l’attrice Aurora Ruffino.

Prodotta da Cattleya per Rai Fiction, “Noi” sarà ambientata nella Torino del 1984 e sarà composta da 12 episodi divisi in 6 serate. Ovviamente, tutte le puntate saranno in seguito disponibili su Raiplay.

Sempre durante la terza serata del Festival di Sanremo, su Rai1 è andato in onda anche il primo promo ufficiale della serie, anche se al momento non è stato caricato su nessun canale social.

Di seguito, ecco la sinossi ufficiale.

This is us: sinossi del remake italiano.

“È il compleanno di Pietro. Rebecca, che aspetta tre gemelli, comincia ad avere le doglie. È un parto difficile, uno dei gemelli non ce la fa e Pietro, che ha promesso a se stesso e a sua moglie che da quell’ospedale usciranno con tre bambini, prende la decisione che cambierà il corso delle loro vite: adottare Daniele, un neonato nero, che qualcuno ha abbandonato fuori da una caserma dei pompieri.

E così, nel passato, seguiamo Pietro e Rebecca neo-genitori nel difficile compito di crescere tre neonati, poi tre bambini e infine tre adolescenti. Di episodio in episodio, li scopriremo sempre più in bilico e divisi tra l’amore per la famiglia e il bisogno di non sacrificare i propri sogni e le proprie ambizioni. Nel presente Claudio, Caterina e Daniele cercano la propria strada: Daniele, marito e padre felice e uomo di successo, decide di cercare il proprio padre biologico; Claudio lascia una carriera ormai consolidata come attore televisivo per scoprire il proprio talento teatrale, mentre Caterina, sola e sovrappeso decide di dimagrire per ritrovare l’autostima.

Scavando nel passato e affrontando il presente, ciascuno di loro si troverà di fronte ai dolori e ai segreti che non ha voluto o potuto affrontare fino a quel momento, scoprendosi vulnerabile e insieme più forte di quello che credeva“.

A completare il cast vi saranno: Livio Kone, Dario Aita, Timothy Martin, Massimo Wertmuller, Liliana Fiorelli, Angela Ciaburri, Flavio Furno, Leonardo Lidi, Francesca Agostini e Giordano Faggiano.