di Mohame Lamine Dabo

DAL 17 AL 26 LUGLIO TORNANO

I LIVE DI #GIFFONI55

DA BIGMAMA A BENJI & FEDE,

DA TRIGNO A SAL DA VINCI, E ANCORA NASKA, CLEMENTINO, LUK3 E I PATAGARRI

GIFFONI MUSIC CONCEPT

Nell’Arena di Piazza Fratelli Lumière alcune delle proposte musicali capaci di interpretare sogni, speranze e valori delle nuove generazioni. Gli showcase sono gratuiti ed aperti a tutti.

La serata finale sarà presentata eccezionalmente da Gianluca Torre, al suo esordio come conduttore

In Sala Verde le masterclass:

tra i più attesi gli appuntamenti con Giovanni Allevi e Rocco Hunt e l’appuntamento speciale con il Podcast Pezzi, con Luca Dondoni, Andrea Laffranchi e Paolo Giordano

Torna il GIFFONI MUSIC CONCEPT, lo spazio musicale di #Giffoni55. L’arena di piazza Fratelli Lumiére, dal 17 al 26 luglio, si prepara ad accogliere alcuni degli artisti che più si sono distinti negli ultimi anni nel panorama musicale italiano grazie al loro talento e alle loro canzoni. Interpreti e musicisti capaci di conquistare il pubblico giovanile con originalità, freschezza e uno sguardo autentico sulla contemporaneità: on stage arrivano le proposte musicali più amate dai ragazzi, in uno spazio di libertà, hit esplosive e tanta voglia di stare insieme nelle notti di Giffoni, con la conduzione di Elena Scisci. L’ultima serata avrà una grande sorpresa: per la prima volta salirà sul palco come presentatore d’eccezione Gianluca Torre, amatissimo volto televisivo, al suo debutto da conduttore.

Tutti gli spettacoli sono gratuiti e aperti al pubblico. Ogni appuntamento sarà anticipato da un Dj Set.

Si parte il 17 LUGLIO con il DJ SET di DOLCEVITA CONTACT TOUR con Marco Montefusco e Orlando CIanci Voice.

Il 18 LUGLIO il palco si accenderà con TRIGNO – il cantautore vincitore della Categoria Canto e del Premio delle Radio di Amici 24 -, PABLO MURPHY, con il suo sound in bilico tra pop e rock, e VIA MERCANTI, progetto che fonde la tradizione musicale napoletana con le nuove tendenze urban.

Il 19 LUGLIO sarà la volta di LUK3, idolo dei giovanissimi e protagonista dell’ultima edizione di Amici 24, e SISSI, voce soul e anima r’n’b tra le più apprezzate della nuova scena musicale.

Il 20 LUGLIO spazio all’energia di NASKA, tra i volti più seguiti della nuova scena punk, e all’incontro tra VALE LP e LIL JOLIE, duo che unisce sensibilità diverse in una scrittura intima e potente.

Il 21 LUGLIO saliranno sul palco BIGMAMA, icona di forza e autodeterminazione con un flow travolgente, e ANNA AND VULKAN, artista che unisce influenze soul, elettroniche e indie.

Il 22 LUGLIO sarà la volta dei PATAGARRI, formazione milanese protagonista di XFactor 2024 che porta sul palco ironia e radici folk, insieme ad ANNA CASTIGLIA, cantautrice siciliana tra le più promettenti del nuovo cantautorato italiano, fresca vincitrice del Premio Tenco per il Miglior Album Opera Prima.

Il 23 LUGLIO il palco sarà tutto per BENJI & FEDE, duo che ha segnato un’intera generazione con le sue hit pop, e per FEDERICA CARTA, che con la sua voce ha costruito negli anni un percorso solido e l’ha resa una delle interpreti più apprezzate della musica italiana.

Il 24 LUGLIO andrà in scena SAL DA VINCI, punto di riferimento della scena napoletana, reduce dall’enorme successo di Rossetto e caffè, che sarà preceduto dalla giovane DEA CULPA, nuova voce del pop al femminile.

Il 25 LUGLIO sarà protagonista l’energia dirompente del collettivo 105 BLAASH!, per una serata tutta da ballare.

A chiudere il festival, il 26 LUGLIO, una serata esplosiva con CLEMENTINO, simbolo del rap partenopeo, CHIAMAMIFARO, cantautrice che si è distinta ad Amici tra pop e romanticismo contemporaneo, e STE, talento emergente tra urban e melodie evocative.

E quest’anno GIFFONI MUSIC CONCEPT sarà arricchito anche dalle MASTERCLASS che si svolgeranno presso la Sala Verde della Giffoni Multimedia Valley. Incontri speciali con artisti e professionisti del panorama musicale, e non solo, per raccontare la propria storia artistica e il percorso umano e creativo che li ha portati sul palco. I protagonisti delle MASTERCLASS 2025 saranno: CRISTIAN BROCCHI E ZW JACKSON (22 luglio), figure chiave dietro l’FC Zeta, squadra della Kings League Italy 2025; GIOVANNI ALLEVI (23 luglio), in un momento attesissimo che coniugherà riflessione, arte e rinascita; ROCCO HUNT (25 luglio), figura simbolo della musica urbana partenopea; JUNIOR CALLY (25 luglio), artista poliedrico che si divide tra musica e sport; e GIANLUCA TORRE (26 luglio), l’agente immobiliare diventato uno dei volti televisivi più amati, ma anche amante della bossa nova e della musica italiana anni ’70 e ’80.

Un’occasione unica per i Giffoners di confrontarsi con le voci che stanno segnando la scena contemporanea.

E anche quest’anno non mancheranno gli agganci con il mondo dei podcast, vero fenomeno del momento. Le Masterclass Impact, infatti, ospiteranno anche alcuni appuntamenti di “Pezzi – Dentro la Musica”, il podcast condotto dai giornalisti e critici musicali Luca Dondoni, Andrea Laffranchi e Paolo Giordano. Il format, punto di riferimento del settore, per l’occasione si trasferirà a Giffoni e, tra interviste, retroscena e racconti inediti, rivelerà ai ragazzi cosa c’è davvero dietro le quinte della musica.