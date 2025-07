Furti di scooter in Costiera Amalfitana: due arresti a Napoli

di Mohame Lamine Dabo

Furti in Costiera Amalfitana. Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Amalfi, nei quartieri di Poggioreale e Ponticelli di Napoli, hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal GIP presso il Tribunale di Salerno, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di B. F. e B. I. rispettivamente destinatari della misura degli arresti domiciliari e dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.

Agli stessi risulta contestato il reato di furto aggravato in concorso. Secondo la ricostruzione accusatoria, condivisa allo stato dal GIP ma suscettibile di diverse valutazioni nelle fasi successive del giudizio, i predetti avrebbero posto in essere, in orario diurno e in distinte occasioni, tra il 21 luglio e il 7 agosto 2024, 4 furti di motocicli nel comune di Maiori e un furto di motociclo nel comune di Vietri sul Mare.

Il procedimento versa in fase di indagini preliminari e le accuse saranno sottoposte al vaglio del Giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.