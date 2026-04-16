Notre Dame De Paris ritorna al PalaSele di Eboli con tre date imperdibili

di Lucia Romaniello

Tornano a risuonare in Campania le campane di NOTRE DAME DE PARIS: a quattro anni di distanza dallo show dedicato al ventennale del suo debutto in Italia, ultima volta in cui è andato in scena a Eboli, l’opera popolare moderna più famosa al mondo arriva al PalaSele dal 17 al 19 aprile per poi proseguire in tutta Italia.

Sarà la quarta volta che il tour di Notre Dame de Paris farà tappa al PalaSele di Eboli dove l’opera è andata in scena la prima volta nel 2003 con 8 repliche, la seconda nel 2016 con 4 repliche, la terza nel 2022 con 4 repliche per un totale di 16 repliche, che saliranno a 21 dopo le date di aprile 2026.

Andato in scena per la prima volta in Italia nel 2002, lo spettacolo, tra i più imponenti mai realizzati, nel 2027 celebrerà il venticinquesimo anniversario, un traguardo che segnerà un quarto di secolo di emozioni, musica e poesia. Riccardo Cocciante, autore delle musiche dello spettacolo, è al centro di questo incredibile progetto che vede il magistrale adattamento in italiano di Pasquale Panella dei testi di Luc Plamondon, dell’omonimo romanzo di Victor Hugo che racconta la drammatica storia d’amore tra Esmeralda e Quasimodo, sullo sfondo della maestosa Cattedrale di Notre-Dame di Parigi.

Una delle opere più longeve della cultura italiana

Fin dalla prima messa in scena, NOTRE DAME DE PARIS ha conquistato il pubblico italiano, diventando un fenomeno popolare e una delle opere più longeve della cultura italiana, raggiungendo 4,5 milioni di spettatori. La sua forza risiede nei temi universali: la storia mette al centro l’emarginazione, la paura del diverso e il peso dei pregiudizi per ricordarci quanto la diversità rappresenti una risorsa e non una minaccia. A rendere lo spettacolo così attuale è la capacità di restituire la fragilità e le contraddizioni dell’essere umano: la ricerca di un posto nel mondo, il bisogno di giustizia, il desiderio d’amore. Elementi che, dopo decenni, continuano a confermare questa opera popolare moderna come un classico capace di attraversare generazioni e confini.

A rendere l’opera senza tempo contribuiscono anche la danza, che fonde balletto classico e breakdance, e la musica, composta da brani diventati vere hit indipendenti dallo spettacolo: una colonna sonora unica che include brani come “Bella”, “Il tempo delle cattedrali” e “Vivere per amare”. Questa combinazione crea una forma di opera popolare contemporanea, che unisce la tradizione europea del dramma in musica alle tecniche moderne dei concerti e delle grandi produzioni live.

Cinque le repliche in programma al PalaSele: venerdì 17 aprile alle ore 21:00; sabato 18 aprile alle ore 16:00 e alle ore 21:00; domenica 19 aprile alle ore 17:00 e alle ore 21:00. Gli ultimi biglietti disponbili per tutte le repliche saranno acquistabili anche al Botteghino del PalaSele aperto venerdì a partire dalle ore 17, sabato dalle ore 14, domenica dalle ore 15.

Calendario del PalaSele di Eboli

La stagione live a cura di Anni 60 produzioni al PalaSele proseguirà martedì 5 maggio quando arriverà “Il primo tour nei palazzetti” di Blanco, mentre sabato 9 maggio torna, dopo lo straordinario sold out di novembre, Elisa con il suo meraviglioso live. Dopo la pausa estiva, si ripartirà venerdì 16 ottobre con “La Notte di Certe Notti” di Luciano Ligabue e con il doppio appuntamento con“POOH 60 – La nostra storia” martedì 27 e mercoledì 28 ottobre.

Aspettando altri annunci e il già attesissimo grande ritorno di Laura Pausini che con il “IO CANTO WORLD TOUR 2026/2027” farà tappa a Eboli martedì 9 novembre 2027. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21. I biglietti sono disponibili su Ticketone e negli abituali punti vendita. Per informazionisulla programmazione degli spettacoli al PalaSele, sulle prevendite ufficiali autorizzate, sul costo dei tagliandi, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.