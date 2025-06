Giffoni Film Festival, due eventi speciali con PiperFilm e Netflix

di Redazione ZON

Giffoni si prepara ad accendere i riflettori su due imperdibili eventi speciali in collaborazione con PiperFilm e Netflix, confermandosi ancora una volta crocevia del cinema capace di emozionare e coinvolgere le nuove generazioni.

18 luglio – Le prime emozioni di “Per Te” di Alessandro Aronadio

Il primo appuntamento è fissato per il 18 luglio, quando il festival ospiterà un’anteprima esclusiva di “Per Te”, il nuovo film di Alessandro Aronadio, ispirato alla storia vera di Mattia Piccoli, nominato Alfiere della Repubblica nel 2021 per l’amore e la cura con cui segue quotidianamente la malattia del padre.

Durante l’incontro con i Giffoners, saranno mostrate le prime immagini del film, alla presenza del protagonista Edoardo Leo, del giovane attore Javier Leoni e dello stesso Mattia Piccoli.

19 luglio – Anteprima di “Tutta colpa del rock” di Andrea Jublin

Il 19 luglio sarà la volta di “Tutta colpa del rock”, una commedia musicale diretta da Andrea Jublin e prodotta da Be Water Film e PiperFilm, in collaborazione con Netflix. Il film racconta le disavventure di Bruno, ex chitarrista rock e padre assente, che trova inaspettata redenzione in carcere formando una band con altri detenuti per partecipare al Roma Rock Contest.

Tra equivoci, risate e legami profondi, Tutta colpa del rock è una storia di amicizia, riscatto e seconde possibilità. All’anteprima parteciperanno il regista e gli attori Lillo Petrolo, Naska ed Elio.

Due appuntamenti da non perdere

Due eventi unici che arricchiscono il programma di Giffoni 2024 con autenticità, cuore e ironia, dimostrando ancora una volta la capacità del festival di promuovere un cinema che parla ai ragazzi in modo diretto e coinvolgente.