Sala Consilina, assalto armato all’ufficio postale: arrestato 39enne

di Redazione ZON

Nella mattinata del 24 giugno i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare di custodia in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Lagonegro (SA), su conforme richiesta della locale Procura, nei confronti di un 39enne, indagato per tentata rapina pluriaggravata all’Ufficio Postale di Sala Consilina e rapina pluriaggravata di un’arma da fuoco e relativo munizionamento.

Secondo l’ipotesi accusatoria l’uomo, il 29 aprile del 2024, in pieno giorno, impugnando delle armi lunghe ha fatto irruzione, unitamente ad altri 3 correi, all’interno della sede principale dell’ufficio postale di Sala Consilina, in pieno centro abitato. I malviventi, dopo aver disarmato una guardia giurata intenta a consegnare il denaro al pagamento delle pensioni presso quella sede, hanno asportato due bolgette contenenti circa 90 mila euro in contanti, poi disperse durante la fuga.

Le indagini, avviate nell’immediatezza dai Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno permesso ai militari di ricostruire gli eventi e raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’arrestato e degli altri tre concorrenti, mentre continuano le attività d’indagine volte all’identificazione dei basisti, presumibilmente locali, i quali hanno fornito sostegno logistico ed informazioni precise per l’esecuzione del grave atto criminale, che ha gettato nel panico l’intera comunità.

L’indagato, fermo restando la presunzione di innocenza, è stato tradotto presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale.

Nel rispetto della vigente normativa in tema di comunicazione istituzionale, si evidenzia che gli addebiti provvisori, contestati nell’attuale fase delle indagini preliminari, dovranno comunque trovare riscontro in dibattimento e nei successivi gradi di giudizio. La responsabilità penale dell’indagato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.