Oroscopo Paolo Fox del 24 giugno 2025: Toro, dolcezza in amore

Domani il Sole vi sorride ma Marte suggerisce prudenza. Azione e passione in amore, ma evitate decisioni affrettate. Ottimo momento per fare ordine nella vita e ricaricarvi, senza scottarvi

È tempo di uscire dalla comfort zone: Venere porta dolcezza in amore, Luna intelligente dona intuizioni al lavoro. Possibilità di incontri importanti per i single

Questo è un momento di riflessione profonda: valutate se siete sulla strada giusta. Giove aiuta in amore e in campo economico, con opportunità benefiche

Cancro

Il segno più fortunato: idee e proposte trovano terreno fertile. Nuove conoscenze in arrivo, occasione per risolvere questioni aperte. Non perdete la pazienza