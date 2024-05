di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 7 Maggio

Bill, in un primo momento, promette a Steffy che non denuncerà Taylor, ma poi la sorprende chiedendole di fare altrettanto con Sheila. Nel frattempo, Li, la madre adottiva di Finn, va a trovare Sheila in carcere per

mostrarle tutta la sua soddisfazione nel vederla finalmente dietro le sbarre, dopo averla aggredita e dopo aver ridotto in fin di vita il giovane medico.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione