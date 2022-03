Napoli, campionato finito? L’analisi sulla volata scudetto

Soltanto due i tiri nello specchio di Maignan da parte del Napoli contro il Milan nello scontro valevole per la vetta della classifica di Serie A. Il dato emblematico lascia trapelare informazioni importanti circa la condizione mentale e fisica degli azzurri, parsi spenti e senza mordente.

Cosa è andato storto?

Sicuramente i meriti del Milan sono stati davvero tanti. Partendo dalla prestazione magistrale di Leao, autore di una prestazione a dir poco mostruosa, la vera chiave tattica rossonera è stata la posizione di Tonali in mediana. Il centrocampista, leggermente più arretrato rispetto al compagno di reparto Bennacer, correndo per tutto il campo ha schermato alla perfezione le offensive azzurre. Così facendo ha disinnescato il gioco dei trequartisti padroni di casa parsi a tratti spuntati.

Insigne, giocando in posizione più accentrata, non è riuscito a dare qualità alle sue giocate. Gli ingressi di Ounas e Mertens la svolta per i padroni di casa.

Corsa scudetto: l’analisi

Napoli

La volata scudetto per il Napoli ormai sembra davvero complicata. A partire dalla prossima gara di campionato contro il Verona, gli azzurri dovranno cercare di non lasciare più neanche un punto per strada. Gare realmente complicate, tranne Atalanta e Roma, il Napoli non dovrebbe averne, almeno sulla carta, ma a fare la differenza la faranno le motivazioni.

Se Milan o Inter dovessero perdere punti importanti, gli azzurri dovranno essere bravi ad approfittarne.

Milan

Le prossime partite per il Milan sono sicuramente abbordabili. I veri problemi potrebbero arrivare nella settimana del ritorno di Coppa Italia, dove i rossoneri affronteranno l’Inter. Qualora dovessero disputare una partita particolarmente dispendiosa, potrebbero andare in affanno anche nella gara successiva contro una Lazio decisamente più quadrata rispetto a quella vista ad inizio campionato.

Le ultime gare di campionato, poi, contro Verona, Atalanta e Sassuolo, saranno sicuramente il banco di prova definitivo, ma i giochi a quel punto potrebbero essere già chiusi (o quasi).

Inter

L’Inter, con una partita ancora da recuperare (e virtualmente prima in classifica), ha il finale di stagione sicuramente più complicato. C’è da giocare ancora il ritorno di Champions League contro il Liverpool e il ritorno di Coppa Italia contro il Milan. Alcuni calciatori sono parsi stanchi ed appannati (salvo durante l’ultima gara contro la Salernitana) e diverse gare complicate potrebbero tagliare definitivamente le gambe ad i sogni dei tifosi.

Lo snodo cruciale sarà sicuramente, anche qui, nella settimana del ritorno della Coppa Italia. Mentre i rossoneri affronteranno la Lazio, l’Inter dovrà vedersela con la Roma di Mourinho (il Napoli giocherà con l’Empoli). Le ultime gare, poi, dovrebbero essere più abbordabili sulla carta e difficilmente i nerazzurri lasceranno punti.