Maignan “cancella” Donnarumma, le statistiche

Maignan meglio di Donnarumma? A sentire l’entusiasmo dei tifosi del Milan sembrerebbe così. Ma a parlare chiaro sono anche le statistiche. La media gol subita in questa stagione dal portiere francese è dello 0,84 ed è la migliore degli ultimi 6 anni. Le statistiche pubblicate da Sky Sport parlano chiaro il portiere del Milan e in generale la difesa rossonera stanno facendo veramente bene.

Maignan è stata una vera e propria intuizione del duo Massara-Maldini. Le prestazioni eccellenti di Magic Mike sono una componente fondamentale di questo Milan primo in classifica. L’assist fornito a Leao, poi, ci raccontano di un portiere anche molto bravo con i piedi capace di restituire alla squadra delle nuove possibili trame di gioco.

A farla da padrone, però, è la sua leadership in mezzo al campo. Il suo carisma e le sua enormi doti comunicative in mezzo al campo si sono fatte subito sentire. Maignan, in sostanza, non si è fatto schiacciare da nulla. Non ha avvertito nessuna pressione addosso, si è liberato immediatamente dell’eredità pesante di Donnarumma e a suon di performance si è conquistato la fiducia di tutto l’ambiente.

L’ex Lille ha dato la sensazione di essere un muro, tutto ciò si era già intravisto nel Derby dove ha letteralmente fatto la differenza. Maignan tiene a galla il Milan in almeno 3 frangenti: su Dzeko, Lautaro e Dumfries. Si arrende a Perisic ma li è incolpevole. La settimana successiva l’assist a Leao per l’1 a 0 contro la Sampdoria. Il Milan in 2 settimane riesce a rosicchiare all’Inter ben 5 punti: trovandosi da un ipotetico -10 a un + 1 in classifica con una gare per i nerazzurri da recuperare.

Le statistiche parlano chiaro: Maignan è il migliore in Serie A anche per la difficoltà delle parate. La Francia nel frattempo gongola. Il suo futuro portiere è pronto e chissà se in Francia nel Psg qualcuno non abbia avuto qualche ripensamento.