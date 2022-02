Oroscopo di Paolo Fox Mercoledì 16 Febbraio 2022: Capricorno recupera

Ariete Ancora una giornata spinta da una buona Luna, nonostante piccole incertezze siamo quasi al giro di boa! Vuol dire che da Marzo ci saranno alcuni complici planetari che inizieranno a prendere le difese del vostro segno. La stagione dei compleanni dei nati Ariete sta per arrivare, ed è quasi sempre tra fine Marzo e Aprile che avvengono nella vostra vita cambiamenti particolari. Peccato che ora Venere sia ancora dissonante. Questo non limita le nuove relazioni ma pone qualche distanza dall’amore, come se voi da qualche tempo foste presi da situazioni diverse. Se c’è un rapporto difficile, arriviamo da un periodo di non ritorno nel senso che ci sarà da parte vostra un atteggiamento molto più determinato, drastico.

Toro E’ dagli inizi di questa settimana che c’è qualche dubbio, che c’è qualcosa che non va. Come se vi trovaste di fronte ad un muro di gomma, a persone che non riescono a capire la vostra natura e che probabilmente in certi momenti mettono anche in imbarazzo la vostra persona. Per fortuna da giovedì le cose cambiano ma questa sembra una giornata in cui è facile prendersela con gli altri, magari vivere qualche piccola tensione. Raccomandiamo molta pazienza almeno per qualche ora in cerca di riposare meglio.

Gemelli Meglio oggi che domani! Quindi qualsiasi cosa voi abbiate in mente di dire o di scrivere muovetevi subito. Parliamo di scrittura non a caso, che sia una e-mail che sia una lettera, i Gemelli spesso hanno bisogno di mettere nero su bianco le proprie emozioni. Addirittura ci sono nati sotto questo segno zodiacale che ancora conservano il diario su cui scrivevano tutte le loro emozioni durante l’adolescenza! Bello il cielo del fine settimana, intrigante il cielo di Marzo soprattutto per quelli che vogliono recuperare l’amore o che magari di recente per colpa di una disillusione si sono ritrovati a vivere la vita in maniera un po’ più faticosa. Per quanto riguarda i sentimenti svolte in arrivo.

Cancro Bando al passato, ci stiamo avvicinando ad un mese interessante. Giove inizia a dare i primi spunti di una liberazione e di un cambiamento che state vivendo da tempo. Abbiamo spiegato che quando vi prendono quei momenti di malinconia non dovete rimanerne vittime. La malinconia per i nati sotto il segno del Cancro è tutto sommato anche un’arma perché consente grazie ad attimi di riflessione o isolamento di pensare a quello che è più importante per il futuro. Certo in quei momenti di malinconia che provate è molto difficile accettare situazioni amorose o familiari che non vi compensano. Molti non riescono a giustificare questo apparente malessere che ogni tanto va e viene. Ogni modo la giornata è migliore.

Leone Non si arrende mai il nato Leone! Probabile in questo momento sia arrivato anche qualche compito in più, qualche progetto va completato e necessita della vostra presenza. Ma quello che state guadagnando vale la pena di essere portato avanti. Probabile che voi stiate facendo tanto a fronte di uno scarso guadagno, diverso il discorso dei liberi professionisti che magari in questo periodo investono in vista del futuro. Potreste investire in amore perché le giornate di sabato e domenica saranno davvero interessanti per il vostro segno!

Vergine Buone queste giornate soprattutto la parte centrale della settimana. Qui bisogna capire quali sono le vostre prospettive, cosa desiderate fare nella vita ma soprattutto ora che Marte è in aspetto importante sarà utile riuscire a risolvere i piccoli problemi che riguardano contratti e accordi. C’è un contratto in scadenza e bisogna entro metà anno riattivarlo, forse volete imporre nuove regole o clausole. C’è qualcosa che si trasformerà nella vostra vita da qui a metà anno, ricordiamo che i sentimenti sono sempre premiati in questo Oroscopo. Questo vuol dire che le relazioni sentimentali possono essere importanti!

Bilancia Piano piano arriviamo al traguardo di una situazione astrologica decisamente migliore ma se andate a rileggere quello che abbiamo scritto sul 2022 ricorderete che avevamo indicato un inizio di anno con qualche incertezza oppure semplicemente un fermo che potrebbe essere arrivato sul lavoro anche all’improvviso. Di solito siete sempre voi che cercate di porre equilibrio nelle discussioni, quando vedete persone che si arrabbiano siete pronti a cercare di fargli fare pace. Ma dovreste occuparvi un pochino di più delle cose che vi riguardano perché secondo noi a furia di essere generosi e di pensare molto agli altri avete dimenticato un pochino voi stessi, e questo lo ricordiamo soprattutto ai cuori solitari che già da qualche mese stanno vivendo situazioni alterne o instabili.

Scorpione Lo Scorpione ha iniziato questa settimana in maniera pesante, però possibile che abbiano già un recupero da giovedì. Addirittura questo è un Oroscopo che porta qualche miglioramento. Oggi forse è meglio che voi stiate lontani dalle persone che hanno il potere di farvi innervosire. Cercate sempre di mantenere il vostro ruolo, anche una vostra idea. Se vi siete arrabbiati oppure avete detto delle cose abbastanza pesanti contro qualcuno è normale che ci siano delle persone che adesso vi guardano storto.

Sagittario Il Sagittario vive di passioni come abbiamo ricordato negli ultimi giorni e queste emozioni possono tornare protagoniste già in vista del mese di Marzo. Questa ultima parte di Febbraio potrebbe essere molto utile per capire quali sono le vostre amicizie vere, per capire se c’è una persona che ha bisogno del vostro amore. Il Sagittario ha bisogno anche di spaziare a livello sentimentale. Se non trovate un partner sempre diverso, quantomeno volete stare con una persona che non sia noiosa. Ecco perché adesso c’è bisogno di spazio in amore ovvero di relazioni nuove, importante!

Capricorno Recupero probabile tra giovedì e venerdì. Non escludiamo che dobbiate discutere di questioni che riguardano il vostro lavoro, che riguardano la vostra vita privata. Questo è un Oroscopo un po’ particolare per tutti coloro che pensavano di essere protetti nell’ambito di un lavoro o magari volevano come si dice fare una carriera ma ultimamente hanno vissuto uno stop. In realtà gli ultimi mesi sono stati anche importanti però da qualche settimana c’è uno stato di disagio o magari anche voi potreste rendervi conto che alcune cose che non rendono vanno cambiate. Per fortuna è più stabile l’aspetto sentimentale, il Capricorno sta bene con se stesso ma ora c’è bisogno di collaborazione, dovrete ridiscutere un progetto o un contratto.

Acquario Vorremmo ricordare all’Acquario che questa settimana è iniziata in maniera piuttosto agitata, che ci sono stati parecchi problemi o magari semplicemente molta agitazione. Ed ecco perché alcuni addirittura non prendono sonno. Questo stato di agitazione è soprattutto interiore, quindi coinvolge anche coloro che hanno un lavoro stabile, un amore fisso. E’ molto difficile trovare l’equilibrio, visto che in certe giornate desiderate cambiare di netto la vostra vita e in altri tutto sommato pensate che sia anche giusto aspettare che il destino faceva soccorso.