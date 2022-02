Sopravvissuti: la nuova serie tv di Lino Guanciale

A quanto pare, sembra che il 2022 sarà l’anno di Lino Guanciale. L’attore televisivo, entro poche settimane, sarà protagonista della serie tv “Noi”, il remake italiano del tv show statunitense “This is us”; subito dopo guanciale arriverà sul piccolo schermo con un nuovo ambizioso progetto televisivo: “Sopravvissuti”.

Sopravvissuti è il nuovo mistery drama che andrà in onda su Rai1 a partire dal 28 Marzo 2022, composto da 12 episodi dalla durata di circa 50 minuti ciascuno, i quali saranno disponibile su Raiplay.

SOPRAVVISSUTI: LA TRAMA

Ambientata da Genova, “Sopravvissuti” mette al centro della narrazione Arianna, una barca a vela su cui navigano 12 passeggeri, diretta in mare aperto. Tuttavia, per colpa di una forte tempesta, la barca scompare da tutti i radar.

L’imbarcazione verrà ritrovata solo l’anno successivo con solo sette persone sopravvissute. Il mistero regna sul destino delle persone decedute, e sul segreto che i superstiti sembrano custodire gelosamente.

Oltre a Lino Guanciale, il cast di “Sopravvissuti” vede la presenza di: Luca Biagini; Barbora Bobuľová; Stéfi Celma; Vincenzo Ferrera; Florian Fitz; Giacomo Giorgio; Pia Lanciotti; Sophie Pfenningstorf; Elena Radonicich; Fausto Maria Sciarappa; Camilla Semino Favro e Alessio Vassallo

Al momento, il sito “dituttounpop.it” ha riportato un calendario provvisorio per le puntate che andranno in onda. Ovviamente, non essendoci nulla di ufficiale, le date potrebbero essere soggette a variazione: