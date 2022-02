Uomini e Donne: anticipazioni della puntata del 7 Febbraio

Come ogni lunedì riprende il tradizionale appuntamento con Uomini e Donne, il dating show più amato d’ Italia, in onda su Canale 5 alle 14:45. Ma andiamo a scoprire tutte le anticipazioni e le novità di questa puntata, piena di sorprese e tante novità.

TRONO CLASSICO. Una puntata di fuoco si prospetta per i protagonisti del trono classico di Uomini e Donne. Infatti, sono previsti dei ritorni molto attesi, specialmente da parte del pubblico. Ovviamente, ci riferiamo al ritorno di Andrea Nicole e Ciprian. A quanto pare, i due sono stati perdonati dalla redazione, dopo essere stati squalificati dal programma.

Come i fan più accaniti ricorderanno, infatti, Andrea Nicole e Ciprian infransero il regolamento, decidendo di vedersi a telecamere spente e trascorrere la notte insieme. Ad oggi, invece, Maria De Filippi ha deciso di ospitarli nuovamente al programma e permettere anche a loro di avere “il momento della scelta” con tanto di petali di rose rosse in studio.

Sempre per il trono classico, vi saranno importanti novità anche per Matteo Ranieri, il quale discuterà della sua uscita in esterna con la corteggiatrice Federica. Tuttavia, quest’ultima mostrerà qualche titubanza riguardo al rapporto con il tronista e della sua relazione con l’altra corteggiatrice Denise.