Uomini e donne: anticipazioni 1 febbraio 2022

Se nella puntata di ieri di Uomini e donne abbiamo assistito alla forte discussione nata tra il cavaliere Armando Incarnato e il tronista Matteo Ranieri, oggi cosa succederà? Secondo le anticipazioni, vedremo al centro dello studio Luca Salatino, divenuto tronista dopo aver corteggiato Roberta Giusti.

Il giovane tronista è uscito con due delle sue corteggiatrici tra cui Eleonora, protagonista di una segnalazione avvenuta negli scorsi giorni, infatti, le è stata fatta recapitare una lettera nella quale c’era scritto che era già impegnata con un altro ragazzo. La corteggiatrice immediatamente ha capito la situazione e ha dichiarato di aver incontrato il suo ex occasionalmente ma che attualmente non è legata assolutamente in una relazione. Cosa sceglierà di fare Luca? Continuerà la conoscenza con Eleonora?

Durante la puntata di Uomini e donne si tornerà a parlare anche di Trono Over e le protagoniste, secondo le anticipazioni, dovrebbero essere Gemma Galgani e Ida Platano. Se quest’ultima dopo le lacrime della scorsa puntata ha fatto sedere un nuovo corteggiatore, Gemma invece nel corso della registrazione non ha fatto nessuna esterna però ha puntato il cavaliere Franco: cosa succederà? Non ci resta che scoprirlo nella puntata che andrà in onda oggi, 1 febbraio 2022, alle ore 14.45 su Canale 5.