Ucraina, granata inesplosa nel petto di un soldato: la rimozione

Un’operazione senza precedenti quella che è successa in Ucraina: un equipe di medici ha estratto una granata inesplosa dal petto di un soldato. Un’immagine della radiografia è stata condivisa sui social da Hanna Maliar, vice ministro della Difesa di Kiev: come si vede, l’ordigno era posto sotto al cuore del giovane ed è stato prima neutralizzato da due artificieri per assicurare che l’operazione fosse condotta in piena sicurezza.

Si legge nel post del vice ministro: “L’operazione è stata condotta da uno dei chirurghi più esperti delle Forze Armate dell’Ucraina, Andrew Willow, senza elettrocoagulazione, poiché la granata sarebbe potuta esplodere in qualsiasi momento. L’intervento chirurgico ha avuto successo e il soldato ferito è stato inviato ad ulteriore riabilitazione e recupero”.