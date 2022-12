Guerra in Ucraina: ecco tutti gli aggiornamenti di oggi, 27 dicembre 2022

La guerra in Ucraina giunge al 307esimo giorno. Scopriamo, insieme, quali sono gli aggiornamenti di oggi.

Guerra in Ucraina: tutti gli aggiornamenti di oggi, martedì 27 dicembre 2022

Ore 00:36- Blinken: Putin prende di mira bambini, anziani e malati

Il segretario di stato americano, Antony Blinken, ha condannato gi attacchi di Mosca sulle infrastrutture strategiche per i civili ucraini definendoli “barbari”.

“La Russia ha bombardato più di un terzo del sistema energetico dell’Ucraina, facendo precipitare milioni di persone nel freddo e nell’oscurità, mentre le temperature diventano sempre più rigide. Riscaldamento, acqua, elettricità per i bambini, gli anziani e le persone malate: questi sono i nuovi obiettivi di Vladimir Putin”, ha scritto Blinken su Twitter.

Ore 7:15- Ucraina, Lavrov: da Occidente rischi scontro potenze nucleari

“Il corso politico dell’Occidente, che mira alla totale repressione della Russia, è estremamente pericoloso: presenta rischi di uno scontro armato diretto tra potenze nucleari”. Lo afferma il ministro degli esteri russo Sergey Lavrov, in un’intervista all’agenzia Tass. Lavrov ha sottolineato che Mosca ha affermato più volte che non ci possono essere vincitori in una guerra nucleare e che “non deve mai essere scatenata”.

Ore 08:01- Ucraina, governatore Dnipropetrovsk denuncia nuovi attacchi russi

Guerra in Ucraina, ore 08:39 -Kiev: “Famiglia uccisa in Donetsk con colpi al capo, anche 3 bimbi”

Ore 09:15- Lavrov: Kiev accetti proposte o ci pensa l’esercito

“Il nemico è ben consapevole delle nostre proposte sulla smilitarizzazione e la denazificazione dei territori controllati dal regime di Kiev, l’eliminazione delle minacce alla sicurezza della Russia che include i nostri nuovi territori (le Repubbliche di Donetsk e Lugansk e le regioni di Kherson e Zaporizhzhia). Non resta molto da fare: accettare queste proposte in modo amichevole, o in caso contrario sarà l’esercito russo a occuparsi della questione”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in un’intervista alla Tass.

Ore 11:27- Zelensky: libertà ha prezzo alto ma schiavitù costa di più

Ore 11:35- Kiev: la Russia venga espulsa dall’Onu

“L’Ucraina chiede di espellere la federazione russa dall’Onu”. Lo scrive il vicepresidente del parlamento ucraino, Oleksandr Korniyenko, via Twitter. “La Russia – – si legge nel tweet – occupa territori stranieri, occupa seggi nelle organizzazioni internazionali. L’adesione della Russia all’Onu è illegittima. L’Ucraina non resterà in silenzio”. Al tweet di Korniyenko si aggiunge una dichiarazione di lunedì del ministero degli Esteri ucraino, secondo cui la Russia avrebbe occupato illegalmente il posto dell’Urss nel Consiglio di sicurezza dell’Onu dopo lo scioglimento dell’Unione Sovietica nel 1991: “Da un punto di vista giuridico e politico, la conclusione può essere una sola: la Russia è un usurpatore del seggio dell’Unione Sovietica nel Consiglio di sicurezza dell’Onu”.

Ore 12:05- Nato: “Aiuti all’Ucraina fino a quando sarà necessario”

“La Nato è al fianco dell’Ucraina nella sua coraggiosa lotta contro l’aggressione russa: continueremo a fornire il nostro sostegno fino a quando sarà necessario”. Lo si legge sull’account Twitter dell’Alleanza, che sottolinea come l’assistenza fornita all’Ucraina poggia su “decenni di aiuti a Kiev” da parte della Nato dato che un’Ucraina forte e indipendente “è vitale per la sicurezza euro-atlantica”.

Ore 12:07- Governatore di Kherson: attacco forze russe contro infrastruttura critica

Ore 13:16- 007 Kiev: ufficiale gruppo Wagner nominato capo forze Ovest

Guerra in Ucraina, ore 14:13 Allarme aereo in tutta l’Ucraina, in arrivo i Mig russi

Allarme aereo in tutta l’Ucraina. Come scrive il gruppo di monitoraggio bielorusso Gayun si sono alzati in volo MiG-31K “Kinzhaliv”. Gli aerei sono decollati dall’aeroporto bielorusso Machulyshchi.

Ore 14:20- Kiev: russi hanno spostato aerei dopo attacco a Engels

Ore 14:28- Forze Ucraina: pesanti combattimenti in corso a Kreminna

Pesanti combattimenti sono in corso vicino alla città di Kreminna, in Ucraina a nord-ovest di Lysychansk. Lo ha segnalato il responsabile dell’amministrazione militare regionale di Lugansk, Serhiy Haidai. “Le truppe di occupazione russe sono riuscite a costruire una difesa molto potente in un mese, anche poco di più: stanno portando un’enorme quantità di riserve e attrezzature, rinnovano costantemente le loro forze”, ha sottolineato Haidai. Ha aggiunto che le forze russe hanno subito un gran numero di perdite ma stanno ancora portando nuovo personale, “perché si rendono conto che se perdono Kreminna, in linea di principio, l’intera linea di difesa si sgretolerà”.