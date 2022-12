Achille Lauro Unplugged: gli eventi si estendono anche nel mese di febbraio

Gli esclusivi eventi a teatro Achille Lauro Unplugged di gennaio a Roma e a Milano si estendono anche nel mese di febbraio triplicando gli appuntamenti sia a Roma che a Milano e aggiungendo altre 5 imperdibili date sui palchi di Napoli, Bari, Bologna, Torino e Firenze.

22 GENNAIO 2023 – ROMA @ Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia

24 GENNAIO 2023 – MILANO @ Teatro degli Arcimboldi

25 GENNAIO 2023 – MILANO @ Teatro degli Arcimboldi

26 GENNAIO 2023 – ROMA @ Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia

2 FEBBRAIO 2023 – NAPOLI @ Teatro Augusteo – NUOVA DATA

3 FEBBRAIO 2023 – BARI @ Teatro Team – NUOVA DATA

13 FEBBRAIO 2023 – BOLOGNA @ Europauditorium – NUOVA DATA

14 FEBBRAIO 2023 – MILANO @ Teatro degli Arcimboldi – NUOVA DATA

17 FEBBRAIO 2023 @ ROMA Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia – NUOVA DATA

20 FEBBRAIO 2023 – TORINO @ Teatro Colosseo – NUOVA DATA

23 FEBBRAIO 2023 – FIRENZE @ Teatro Verdi – NUOVA DATA

Achille Lauro: le dichiarazioni del cantate su Instagram

“Bellezze, per Natale ho deciso di farvi un bel regalo. Gli eventi unici Achille Lauro Unplugged in cui per la prima volta mi esibirò in versione acustica al teatro triplicheranno aggiungendo cinque nuove città. Altre due ultime date a Roma e a Milano. Nuove città: Torino, Firenze, Bologna, Napoli, Bari”.

Achille Lauro nelle scuole

Nel 2023 Achille Lauro sarà anche in tour negli istituti superiori italiani per il progetto Achille Lauro nelle scuole con il supporto di H-farm, Amazon e Code.org. Sarà un’occasione speciale dedicata alle nuove generazioni per stabilire un dialogo tra gli studenti e il cantante, da sempre sensibile alle tematiche che riguardano l’adolescenza.

Discografia

Album in studio

2014 – Achille Idol Immortale

2015 – Dio c’è

2016 – Ragazzi madre

2018 – Pour l’amour

2019 – 1969

2021 – Lauro

Album di cover

2020 – 1990

2020 – 1920 – Achille Lauro & The Untouchable Band

EP

2015 – Young Crazy

Mixtape

2012 – Barabba

2012 – Harvard

Singoli