‘Caro amore lontanissimo’: testo e significato del brano di Marco Mengoni

Il 25 dicembre 2022, il giorno di Natale, è uscito su tutte le piattaforme digitali ‘Caro amore lontanissimo‘, il brano che tempo fa la figlia del cantautore Sergio Endrigo ha affidato unicamente alla voce di Marco Mengoni. Scopriamo, insieme, il testo e il significato di questa canzone.

Le dichiarazioni di Marco Mengoni

“Caro Amore Lontanissimo è un regalo che ho ricevuto con rispetto, stima e amore. Una canzone a cui sono molto legato, piena di grazie e d’affetto. Un dono, che ho pensato di rivivere tutti insieme”.

‘Caro amore lontanissimo’: significato del brano

“E chissà quando mi rivedrai

Amore lontanissimo

Non ci lasceremo mai più

Ricorderai di questi giorni immemori

E finalmente riderai”.

La canzone parla di un amore lontano, lontanissimo che è vicino ad una ricongiunzione. I giorni trascorsi in luoghi e mondi separati sembrano interminabili, infiniti ma il sapore dolce di un abbraccio farà dimenticare tutto e, finalmente, si sorriderà.

“Insieme a me passerai la notte

Ed io sarò con te

Fino all’alba per riprenderti

E tutto il tempo vedrai Come in quell’alba

Così ti troverò

E così tu…”.

Due anime si cercano ardentemente e profondamente. La notte buia, elegante e oscura, è una coperta che culla due stelle che si amano e che sognano di arrivare insieme all’alba per stare insieme, per sempre, in quella luce immacolata, candida e piena di significato.

“Mi troverai

Lì con te

Ogni giorno

Nei giorni che vorrai

E il nostro canto arriverà

Dalle mie labbra alle tue

E anche quando andrà così

Non piangerai

Non piangerai

A presto, caro amore lontantissimo

A presto, lontanissimo mio amore

Mio amore”.

Questi versi sono intrisi di una commozione viscerale, a tratti quasi dolorosa. I corpi, materia plasmata in modo casuale, restano immobili mentre il canto dei due innamorati marchierà le loro labbra di un amore sofferto, sanguigno e tanto desiderato. Il tempo sembra dilatarsi, sembra perdere i suoi contorni netti. Tutto, nel medesimo istante, sembra alternarsi tra ‘presenza’ e ‘distanza’ mentre le lacrime non smettono di scorrere, dentro, come fiumi carichi di emotività.

Testo

E chissà quando mi rivedrai

Amore lontanissimo

Non ci lasceremo mai più

Ricorderai di questi giorni immemori

E finalmente riderai

Insieme a me passerai la notte

Ed io sarò con te

Fino all’alba per riprenderti

E tutto il tempo

Come in quell’alba

Così ti troverò

E così tu

Mi troverai

Lì con te

Ogni giorno

Nei giorni che vorrai

E il nostro canto arriverà

Dalle mie labbra alle tue

E anche quando andrà così

Non piangerai

Non piangerai

A presto, caro amore lontantissimo

A presto, lontanissimo mio amore

Mio amore

Mi troverai

Lì con tе

Ogni giorno nei giorni che vorrai

E il nostro canto arriverà

Dallе mie labbra alle tue

E anche quando andrà così

Non piangerai

Non piangerai

A presto, caro amore lontanissimo

A presto, lontanissimo mio amore

Mio amore