Natale: analisi dettagliata della mitica canzone di Francesco De Gregori

Il 25 dicembre, ormai, è alle porte. Come ogni anno, questa ricorrenza porta con sé un’aura di magia e di meraviglia. Scopriamo, insieme, il significato della canzone “Natale” di Francesco De Gregori.

Natale: analisi della canzone

Natale è il secondo pezzo dell’album DE GREGORI. La canzone descrive dei fotogrammi risalenti a due giorni prima del 25 dicembre. L’incipit è iconico:

“C’è la luna sui tetti e c’è la notte per strada

le ragazze ritornano in tram

ci scommetto che nevica, tra due giorni è Natale

ci scommetto dal freddo che fa“.

La luna, come poesia, abbraccia e riveste i tetti delle case, proteggendole. Mentre il calore del fuoco riscalda le dimore dei fedeli le ragazze, con la loro aria distratta e dolce, tornano in tram. In questo specifico momento dell’anno il “ritorno a casa” rappresenta una tradizione, un porto sicuro, un’immensa e tenera dose di calore interno che si contrappone al freddo che c’è fuori. Un freddo che sembra prima bloccare l’anima degli oggetti e poi ricoprirli di nuova vita grazie al candore della neve.

“E da dietro la porta sento uno che sale

ma si ferma due piani più giù

un peccato davvero, ma io già lo sapevo

che comunque non potevi esser tu”.

La canzone, in realtà, parla di un amore intriso di nostalgia e di dolore. È la storia di un uomo romantico che aspetta, invano, il ritorno della donna amata.

“E tu scrivimi, scrivimi

se ti viene la voglia

e raccontami quello che fai

se cammini nel mattino e ti addormenti di sera

e se dormi, che dormi e che sogni che fai”.

L’innamorato non sa più nulla di Lei e le suggerisce di scrivergli, di raccontargli tutto ciò che fa e che sogna. L’uomo parla a sé stesso, parla alla sua mente, alla sua anima e al suo cuore. Che abitudini avrà, ora, la sua donna? In che modo intreccerà i suoi capelli? Che cosa sognerà mai di notte, mentre è al sicuro dal caos della vita e della luce?

“E tu scrivimi, scrivimi per il bene che conti

per i conti che non tornano mai

se ti scappa un sorriso e ti si ferma sul viso

quell’allegra tristezza che c’hai“.

“Qui la gente va veloce ed il tempo corre piano

come un treno dentro a una galleria

tra due giorni è Natale e non va bene e non va male

buonanotte torna presto e così sia“.

Viene immaginata, desiderata, quasi bramata una sinergia di pensieri. Le parole, come i treni, scorrono veloci mentre il potere di un sorriso ferma il tempo e lo rende eterno, indistruttibile.

Il Natale per Francesco De Gregori

“La parola ‘Natale’ mi appartiene molto perché tuttora per me il Natale, lo confesso, rappresenta un momento di strana felicità, che richiama il freddo dei primi Natali che ho vissuto a Pescara quand’ero ragazzino. Ricordo una città povera, ancora con i segni della guerra, e una vita modesta ma molto tranquilla, e l’associo al Natale, al freddo. (…) Forse questa storia del Natale ricorre anche perché ho una visione ancora mitologica del Natale, alla mia tenera età”.

Testo Canzone