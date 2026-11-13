Bob Dylan e papa Leone XIV: la stretta di mano che conta più del cappuccio, secondo Spadaro

di Redazione ZON

In sintesi. Nel 2026 il gesuita Antonio Spadaro, sottosegretario del Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede, ha organizzato in Vaticano l’incontro tra Bob Dylan e papa Leone XIV. Secondo Spadaro, la stretta di mano conta più del cappuccio, perché collega la mano di Dylan alla canzone inedita del 1963 Go Away You Bomb, citata dal papa.

I punti chiave Antonio Spadaro, sottosegretario del Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede, ha organizzato in Vaticano l’incontro tra Bob Dylan, 85 anni, e papa Leone XIV.

Papa Leone XIV cita Go Away You Bomb, brano inedito scritto da Bob Dylan nel 1963, nella prefazione del libro del 2026 Disarmata e disarmante: la pace è un dono.

Antonio Spadaro ha pubblicato su Instagram un primo piano delle sole mani di Bob Dylan e Leone XIV, ripubblicato due volte.

Bob Dylan e Leone XIV si sono scambiati i doni: un rosario da una parte e una copia autografata di Chronicles dall’altra.

Nel 1997 a Bologna Bob Dylan si tolse il cappello da cowboy davanti a Giovanni Paolo II, precedente ricordato da Antonio Spadaro.

Il gesuita Antonio Spadaro, che ha organizzato l’incontro tra Bob Dylan e papa Leone XIV in Vaticano, spiega perché la stretta di mano conta più del cappuccio che ha fatto discutere.

Le foto di Bob Dylan, 85 anni, con la testa coperta dal cappuccio della felpa davanti a papa Leone XIV sono diventate subito un meme. Sui social si sono moltiplicati i commenti e i paragoni con Star Wars. Il caso è arrivato anche su Wall Street Journal, GQ e Daily Beast.

Perché Spadaro dice che il cappuccio è un dettaglio secondario

Antonio Spadaro, sottosegretario del Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede, ritiene che il dibattito sull’abbigliamento abbia coperto il messaggio più importante. Le sue parole: «Si è parlato molto di quel che Dylan indossava quel pomeriggio e pochissimo di ciò che aveva scritto il papa».

Il riferimento è alla prefazione del libro del 2026 Disarmata e disarmante: la pace è un dono. In quel testo Leone XIV cita Go Away You Bomb, un brano inedito scritto da Bob Dylan nel 1963. Nella canzone Dylan si rivolge direttamente alla bomba atomica e le ricorda di essere un prodotto dell’uomo.

Spadaro lo riassume così: «Nel 1963, un ragazzo poco più che ventenne diceva alla bomba che era opera dell’uomo». Sessantatré anni dopo, secondo il sacerdote, l’autore di quel foglio «ha stretto la mano al suo lettore più autorevole». Lo definisce «una piccola parabola per chi crede che le parole abbiano un peso».

Perché Spadaro ha pubblicato il primo piano delle mani

Dopo l’incontro Spadaro ha condiviso su Instagram diversi scatti della stretta di mano tra Dylan e Leone XIV. Uno è un primo piano delle sole mani, ripubblicato due volte. In un’intervista a Rolling Stone Italia, rilasciata via e-mail, il gesuita ha spiegato la scelta con una frase: «Le mani dicono quel che il cappuccio nasconde».

Il volto di Dylan era in ombra, ma le mani erano scoperte. Era stato lo stesso cantautore a togliersi i guanti per salutare il papa. Spadaro collega quella mano a quella del ragazzo che nel 1963 batté a macchina Go Away You Bomb e a quella del pontefice che la cita contro il riarmo nucleare.

Per Spadaro l’inquadratura ricorda Mani in preghiera, lo studio di Albrecht Dürer del 1508, dove vene e pelle consumata raccontano una vita intera. Stringendo il taglio, dice, ha eliminato la celebrità e i colori dei vestiti. Restano due uomini anziani che si stringono la mano.

Il cappuccio, i guanti e il precedente del 1997

Spadaro ricorda un precedente con un altro papa. Nel 1997, a Bologna, Bob Dylan si esibì con il cappello da cowboy e lo tolse per salire i gradini verso Giovanni Paolo II. Secondo il gesuita, nel 1997 Dylan ha scoperto il capo e nel 2026 ha scoperto le mani.

Alla Porta Sant’Anna, racconta Spadaro, fu lui l’unico ad avere qualche esitazione sul cappuccio. Chiese all’entourage di Dylan se non fosse meglio abbassarlo. La risposta fu che il cappuccio fa ormai parte del modo in cui Dylan si muove nel mondo, sul palco e fuori. A Spadaro bastò.

Quanto alla reazione del papa, il gesuita la descrive così: Leone XIV ha guardato Dylan negli occhi e il cappuccio è passato in secondo piano. Per Spadaro il pontefice era perfettamente a suo agio, come se sapesse già come Dylan si sarebbe presentato.

Come è nato l’incontro tra Bob Dylan e il primo papa americano

Secondo Antonio Spadaro, il desiderio di incontrarsi c’era da entrambe le parti. Bob Dylan voleva conoscere il primo papa americano. Leone XIV, dice il gesuita, non aveva bisogno di essere convinto: un uomo che ti ha citato in una nota a piè di pagina è già pronto a riceverti.

Spadaro dice di conoscere le persone giuste da entrambe le parti e di essersi trovato a fare da punto di raccordo. L’ostacolo era la data. Dylan aveva suonato a Milano di lunedì e doveva esibirsi a Roma il giovedì. Il papa sarebbe partito per l’America Latina il venerdì. Restava il mercoledì, giorno senza concerti.

Una canzone mai incisa e un papa che la sa cercare

Go Away You Bomb non compare in nessun disco. Secondo Spadaro, Dylan la scrisse nel 1963 e non la registrò mai. Era destinata a un songbook contro la bomba atomica che Izzy Young, del Folklore Center, non riuscì a pubblicare.

Il foglio è rimasto per circa cinquant’anni tra le carte di Young. Poi è finito all’asta da Christie’s, e così il testo è diventato pubblico. Nel 2013 alcuni testi di Dylan furono messi all’asta da Christie’s e non vennero venduti.

Nella nota a piè di pagina Leone XIV definisce il brano una «composizione poetica». Lo affianca ad Agostino e a Paolo VI, indicando titolo e anno. Spadaro nota che il papa avrebbe potuto scegliere Masters of War, che conoscono tutti. Per lui, più che un esperto di Dylan, Leone XIV è un lettore che sa dove cercare.

L’amico di università che ha portato Dylan nella vita di Leone XIV

Spadaro cita anche Jim Musselman, che studiava con il futuro papa alla Villanova University. I due si conobbero negli anni Settanta durante un corso di filosofia. Li unirono due passioni: il baseball e Bob Dylan.

Dopo l’elezione di Leone XIV, Musselman ha ricordato che parlavano spesso di musica. Ha raccontato di aver regalato all’amico un saggio secondo cui Dylan era il più grande talento poetico della loro generazione. Musselman ha poi fondato l’etichetta folk Appleseed Recordings, che per anni ha pubblicato dischi di Pete Seeger e di altri cantautori impegnati.

Cosa è successo nella biblioteca, a porte chiuse

Dylan e Leone XIV hanno avuto un colloquio privato. Antonio Spadaro non era presente: ha capito che Dylan voleva restare solo con il papa ed è uscito dalla stanza. Ritiene che sia stato giusto così.

Prima del colloquio, racconta Spadaro, i due uomini erano seduti uno di fronte all’altro a un tavolo della biblioteca. Ci sono state alcune battute e lo scambio dei doni: un rosario da una parte, una copia autografata di Chronicles dall’altra.

Dopo il colloquio, Dylan è uscito in silenzio, assorto, con l’espressione di un uomo felice che non ha intenzione di spiegare perché. Spadaro osserva che Dylan scrive canzoni da 60 anni senza dare spiegazioni e non avrebbe cominciato a darne da quella conversazione.