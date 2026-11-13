C’era una volta il West, all’asta a Parigi il copione di Sergio Leone con scene fuori dal film

di Redazione ZON

In sintesi. Il 28 novembre 2026 la casa d’aste Aguttes di Neuilly-sur-Seine, vicino Parigi, mette in vendita il dattiloscritto di 420 pagine della sceneggiatura di “C’era una volta il West”, film di Sergio Leone del 1968. La base d’asta è stimata tra 20.000 e 30.000 euro. Alan Simon intende destinare parte del ricavato a una scuola antisismica in Nepal.

I punti chiave La casa d’aste Aguttes mette in vendita il 28 novembre 2026 a Neuilly-sur-Seine il dattiloscritto della sceneggiatura di “C’era una volta il West”.

Il dattiloscritto è in lingua italiana, conta 420 pagine e, secondo Aguttes, contiene numerose scene non incluse nella versione distribuita in sala.

La base d’asta del dattiloscritto è stimata tra 20.000 e 30.000 euro.

Lo sceneggiatore Sergio Donati ha firmato e dedicato la copia ad Alan Simon nel 2006 con un pennarello blu.

Alan Simon intende destinare parte del ricavato alla costruzione di una scuola antisismica in Nepal.

Il 28 novembre 2026 la casa d’aste Aguttes di Neuilly-sur-Seine, alle porte di Parigi, mette in vendita il dattiloscritto della sceneggiatura di “C’era una volta il West”, il film di Sergio Leone del 1968.

Che cosa contiene il lotto da 420 pagine

Il lotto è una copia d’epoca, in lingua italiana e rilegata a spirale, della versione estesa della sceneggiatura. Secondo Aguttes conta 420 pagine e “numerose scene non incluse nella versione del film distribuita in sala”.

L’esemplare fu firmato e dedicato con pennarello blu ad Alan Simon nel 2006 da Sergio Donati, sceneggiatore del film insieme a Leone. Il lotto comprende anche una fotografia scattata a Mentana, vicino Roma, nel 2006, quando Donati regalò il cimelio a Simon.

Quanto può valere il copione di Sergio Leone

La base d’asta del dattiloscritto è stimata tra 20.000 e 30.000 euro. La vendita si tiene il 28 novembre 2026 presso Aguttes, a Neuilly-sur-Seine.

Nella presentazione pubblicata sul proprio sito, Aguttes scrive che il dattiloscritto “riguarda la genesi stessa del film: non la sua distribuzione o promozione, bensì il testo a partire dal quale Leone, Donati, Morricone e i loro collaboratori hanno costruito l’opera”.

Parte del ricavato andrà a una scuola antisismica in Nepal

Alan Simon, a cui Donati regalò il dattiloscritto, intende destinare parte del ricavato alla costruzione di una scuola antisismica in Nepal.

L’iniziativa prosegue l’impegno di Simon a favore del Paese asiatico. Il 24 maggio 2015 aveva già dedicato al Nepal un concerto di beneficenza alla Cité des congrès di Nantes.

Il film è uno dei capolavori del western all’italiana

“C’era una volta il West” è prodotto dalla Paramount Pictures e interpretato da Claudia Cardinale, Henry Fonda, Jason Robards e Charles Bronson. È considerato tra i massimi capolavori del western all’italiana.

Il film è il primo della trilogia del tempo di Sergio Leone, che prosegue con “Giù la testa” (1971) e “C’era una volta in America” (1984).

Domande frequenti Quando va all’asta il copione di C’era una volta il West? Il dattiloscritto della sceneggiatura va all’asta il 28 novembre 2026. La vendita si tiene presso la casa d’aste Aguttes, a Neuilly-sur-Seine, alle porte di Parigi. Quanto vale il copione di C’era una volta il West? La base d’asta del dattiloscritto è stimata tra 20.000 e 30.000 euro. La stima è quella indicata dalla casa d’aste Aguttes. Che cosa contiene il dattiloscritto di C’era una volta il West? È una copia d’epoca in italiano, rilegata a spirale, della versione estesa della sceneggiatura. Secondo Aguttes conta 420 pagine e contiene numerose scene non incluse nella versione del film distribuita in sala. Chi ha firmato il copione di C’era una volta il West in vendita? L’esemplare è stato firmato e dedicato con pennarello blu ad Alan Simon nel 2006 da Sergio Donati, sceneggiatore del film insieme a Sergio Leone. Il lotto comprende anche una fotografia scattata a Mentana, vicino Roma, nel 2006. Che cosa farà Alan Simon con il ricavato dell’asta del copione? Alan Simon intende destinare parte del ricavato alla costruzione di una scuola antisismica in Nepal. Il 24 maggio 2015 aveva già dedicato al Nepal un concerto di beneficenza alla Cité des congrès di Nantes.