Perché gli Appennini continuano a generare terremoti: la crosta si apre come una cerniera

di Redazione ZON

In sintesi. Secondo uno studio coordinato dall’Università di Firenze e pubblicato su Nature Communications Earth & Environment, a circa 30 km di profondità sotto gli Appennini la crosta terrestre si apre lentamente come una cerniera, da ovest verso est. Per i ricercatori la delaminazione, cioè il distacco dello strato inferiore della crosta, spiega perché la catena continua a deformarsi.

I punti chiave Lo studio coordinato dall’Università di Firenze indica che a circa 30 km di profondità la crosta sotto gli Appennini si apre da ovest verso est.

La delaminazione è il distacco dello strato inferiore, più denso, della crosta continentale della placca adriatica.

Le zone interne della catena appenninica si allungano di circa 4 mm l’anno.

Le zone esterne, verso la Pianura Padana e l’Adriatico, si accorciano di circa 2 mm l’anno.

I ricercatori hanno usato 30 anni di misure GPS, i dati radar dei satelliti Sentinel di Copernicus e i dati sismici dei terremoti tra il 2004 e il 2026.

A circa 30 km di profondità sotto gli Appennini la crosta terrestre si apre lentamente come una cerniera, da ovest verso est. Lo sostiene uno studio coordinato dall’Università di Firenze, pubblicato su Nature Communications Earth & Environment.

Che cos’è la delaminazione che separa la crosta in profondità

La delaminazione è il distacco dello strato inferiore, più denso, della crosta continentale della placca adriatica. Questa placca si estende lungo la Pianura Padana-Veneta e il Mar Adriatico e, dal punto di vista tettonico, costituisce un promontorio della placca africana.

Lo strato staccato sprofonda per gravità, insieme al mantello litosferico (rigido), nel mantello astenosferico (plastico) sottostante. Il movimento è lento e ricorda l’apertura di una cerniera lampo.

Perché gli Appennini continuano a generare terremoti

La sismicità dell’Appennino è stata a lungo attribuita a due processi: l’apertura del Mar Tirreno verso ovest e la compressione della crosta verso est, che ha sollevato la catena. Entrambi hanno guidato per milioni di anni l’evoluzione tettonica dell’Italia centrale e meridionale.

Da 2 milioni di anni, però, questi due processi sono notevolmente rallentati. Gli Appennini hanno continuato a deformarsi e a produrre terremoti anche violenti. Secondo i ricercatori, la delaminazione è il meccanismo che da solo spiega questo «mistero» geologico.

Come i ricercatori hanno individuato il fenomeno

Il gruppo di ricerca ha usato le misurazioni GPS degli ultimi 30 anni. Ha poi analizzato i dati radar dei satelliti Sentinel del programma Copernicus, che hanno registrato le deformazioni provocate dalla separazione degli strati.

I dati sismici dei terremoti avvenuti nell’area tra il 2004 e il 2026 hanno permesso di individuare con precisione la zona in cui avviene la delaminazione.

Dove la crosta si allunga e dove si accorcia

I dati mostrano un comportamento «a fisarmonica»: la crosta si distende in alcune aree e si comprime in altre. Le misure GPS e satellitari indicano due valori diversi tra l’interno e l’esterno della catena.

Zona Deformazione misurata Effetto Zone interne, lungo l’asse della catena Allungamento di circa 4 mm l’anno La crosta si solleva Zone esterne, verso Pianura Padana e Adriatico Accorciamento di circa 2 mm l’anno La superficie può abbassarsi

Nelle zone interne la crosta, alleggerita dello strato profondo che si è staccato, rimbalza verso l’alto distendendosi in tempi geologici molto lunghi.

Nelle zone esterne gli strati profondi non si sono ancora separati. Il loro peso esercita una trazione verso il basso e comprime la crosta.

Cosa cambia per la valutazione del rischio sismico

Lo studio non permette di stabilire con precisione dove e quando si verificheranno i terremoti. Conoscere la velocità e la distribuzione delle deformazioni consente però di valutare meglio la pericolosità sismica dell’area.

L’obiettivo dichiarato dai ricercatori è fornire un modello per interpretare meglio la distribuzione delle faglie attive e dei terremoti sul territorio.