Drast, s.martino: il nuovo singolo che sogna oltre il posto fisso

di Redazione ZON

In sintesi. Drast, nome d’arte di Marco De Cesaris, ha pubblicato l’11 novembre 2026 il singolo s.martino, che apre la sua fase da solista. Il brano, uscito per Bomba Dischi, Atlantic Records Italy e Warner Music Italy, racconta un amore a distanza. Il 27 novembre 2026 Drast suona a Madrid come ospite di Sonido Bomba.

I punti chiave Drast ha pubblicato il singolo s.martino l’11 novembre 2026, il giorno di San Martino a cui il titolo richiama.

Il singolo s.martino è uscito per Bomba Dischi, Atlantic Records Italy e Warner Music Italy.

Drast firma da solo testo, musica e produzione di s.martino; l’arrangiamento è di Axel Legit e gli archi sono di Fausto Cigarini.

Il testo di s.martino racconta un amore a distanza e si chiude con un invito a sognare più in grande del posto fisso.

Il 27 novembre 2026 Drast è ospite di Sonido Bomba a Madrid, festival di due giorni nato da Bomba Dischi e Sonido Muchacho.

Drast ha pubblicato mercoledì 11 novembre 2026 il singolo s.martino, con cui apre una nuova fase da solista. Il brano è uscito per Bomba Dischi, Atlantic Records Italy e Warner Music Italy e racconta un amore a distanza.

Drast ha fatto uscire il pezzo l’11 novembre, il giorno di San Martino, e il titolo richiama proprio quella data.

Di cosa parla s.martino: una distanza che pesa più del lavoro

La canzone si apre su una giornata che comincia presto, con la sveglia alle 6 in una casa bianca. Fuori ci sono macchine e fabbriche, mentre gli occhi si chiudono davanti a uno schermo.

Chi canta offre all’altra persona un paio di ali, immagine di una libertà che non ha mai avuto. Le ali ritornano nel finale come un invito: raggiungerlo a trovarlo a fine marzo.

Il centro del brano è la distanza, che Drast descrive come qualcosa che pesa e fa sembrare eterno ogni mese di attesa. Il verso «ma chi ama non dimentica» (s.martino, Drast) chiude sia la strofa centrale sia la canzone.

L’invito conclusivo è quello che dà senso all’angolo del pezzo: sognare più in grande di una vacanza ad agosto e, alla fine, più in grande del posto fisso.

Dagli Psicologi alla scrittura in solitaria

Negli esordi con gli Psicologi, Drast raccontava l’ansia generazionale. In s.martino i temi sono il lavoro, la distanza e le ferie.

Drast firma da solo testo, musica e produzione di s.martino. L’arrangiamento è di Axel Legit, gli archi sono di Fausto Cigarini.

Drast è il nome d’arte di Marco De Cesaris, noto con gli Psicologi, il duo pluricertificato formato con Lil Kvneki. Dopo la prima pausa del duo, nel 2022, ha pubblicato nel maggio 2023 l’album Indaco, registrato fra Napoli e Londra.

Nel 2024 Drast è tornato con Lil Kvneki per l’album DIY.

Il 27 novembre 2026 Drast presenta la nuova musica a Madrid

Il 27 novembre 2026 Drast suona a Madrid come ospite di Sonido Bomba. Sul palco presenta dal vivo la sua nuova musica.

Sonido Bomba è un festival di due giorni nato dalla collaborazione fra Bomba Dischi e la spagnola Sonido Muchacho.

Data Cosa succede Dove 11 novembre 2026 Esce il singolo s.martino Piattaforme digitali 27 novembre 2026 Drast ospite di Sonido Bomba Madrid