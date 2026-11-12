Il Paradiso delle Signore venerdì 13 novembre va in onda alle 15:20 su Rai 1: la puntata 49 non salta

di Redazione ZON

In sintesi. Il Paradiso delle Signore va in onda venerdì 13 novembre 2026 su Rai 1 alle 15:20 invece che alle 16:00. La puntata 49 dell’undicesima stagione non è cancellata: viene anticipata perché Rai 1 trasmette la Messa di Papa Leone XIV in Perù, seguita alle 16:20 da uno speciale del Tg1.

I punti chiave Il Paradiso delle Signore va in onda venerdì 13 novembre 2026 su Rai 1 alle 15:20, circa 40 minuti prima delle 16:00 abituali.

La puntata 49 dell’undicesima stagione de Il Paradiso delle Signore non è cancellata.

Rai 1 trasmette la Santa Messa presieduta da Papa Leone XIV in Perù e alle 16:20 manda in onda uno speciale del Tg1.

La Volta Buona di Caterina Balivo termina prima del consueto e La Vita in Diretta di Alberto Matano comincia alle 18:00 e dura meno del normale.

Lunedì 9 novembre 2026 Il Paradiso delle Signore non è andato in onda per la Messa di Papa Leone XIV a Buenos Aires.

Attenzione: spoiler. Il Paradiso delle Signore va in onda venerdì 13 novembre 2026 su Rai 1 alle 15:20 e non alle 16:00, con circa 40 minuti di anticipo rispetto al solito. La puntata è la numero 49 dell’undicesima stagione e non è cancellata.

Perché Il Paradiso delle Signore cambia orario il 13 novembre

Il motivo è il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Sudamerica. Venerdì 13 novembre 2026 il Pontefice è in Perù, nell’area di Chiclayo, dove ha svolto parte del proprio ministero prima dell’elezione.

Rai 1 ha scelto di trasmettere la Santa Messa presieduta dal Papa. Alle 16:20 è previsto uno speciale del Tg1 dedicato alla celebrazione, e la soap è stata anticipata per lasciare spazio alla diretta.

Non si tratta di una scelta legata agli ascolti né di uno spostamento definitivo. Mercoledì 11 novembre 2026 la soap ha registrato il 17,1% di share.

Cosa cambia nel pomeriggio di Rai 1

La variazione riguarda altri due programmi del pomeriggio. La Volta Buona di Caterina Balivo termina prima del consueto, mentre La Vita in Diretta di Alberto Matano comincia alle 18:00 e dura meno del normale.

La programmazione pubblicata su RaiPlay conferma l’appuntamento delle 15:20. Gli orari dei programmi in diretta possono cambiare di poco, a seconda della durata dei collegamenti.

Non è la prima variazione della settimana

Lunedì 9 novembre 2026 Il Paradiso delle Signore non è andato in onda. Quel giorno Rai 1 ha dedicato parte del pomeriggio alla Santa Messa celebrata da Papa Leone XIV a Buenos Aires, in Argentina.

La soap è tornata regolarmente in onda nei giorni successivi. Venerdì 13 novembre 2026 la differenza è che la puntata va in onda, ma prima.

Cosa succede nella puntata anticipata del 13 novembre

Nella puntata, secondo le anticipazioni ufficiali, Riccardo ammette con Marcello di aver ripreso a prendere delle pillole, nonostante la promessa fatta. Marcello capisce che l’amico ha bisogno di un aiuto che vada oltre il sostegno personale.

Lia decide di rivelare alla madre che suo padre si trova a Milano, una verità che crea nuove tensioni in famiglia.

Al grande magazzino le Veneri scoprono che Mirella vuole festeggiare il compleanno di Michelino al lago. Organizzano allora un piano per convincerla a passare dalla caffetteria il giorno successivo.

Una conversazione amichevole tra Mimmo e Rebecca viene interrotta dall’arrivo di Filippo, e Mimmo si trova in una posizione scomoda.

Dove rivedere la puntata e quando torna l’orario abituale

Chi non riesce a seguire la puntata alle 15:20 può recuperarla su RaiPlay, la piattaforma gratuita della Rai. Per usare tutte le funzioni può servire un account gratuito.

Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì nel primo pomeriggio, intorno alle 16:00, salvo variazioni di palinsesto. La settimana dal 16 al 20 novembre 2026 comprende cinque puntate dell’undicesima stagione.

Domande frequenti A che ora va in onda Il Paradiso delle Signore il 13 novembre? Il Paradiso delle Signore va in onda venerdì 13 novembre 2026 su Rai 1 alle 15:20. L’orario è anticipato di circa 40 minuti rispetto alle 16:00 abituali. Il Paradiso delle Signore venerdì 13 novembre è cancellato? No, la puntata 49 dell’undicesima stagione de Il Paradiso delle Signore non è cancellata. Va in onda su Rai 1 alle 15:20, in anticipo rispetto al solito. Perché Il Paradiso delle Signore cambia orario il 13 novembre? Rai 1 trasmette la Santa Messa presieduta da Papa Leone XIV in Perù, nell’area di Chiclayo, durante il suo viaggio apostolico in Sudamerica. Alle 16:20 è previsto uno speciale del Tg1 sulla celebrazione e la soap è stata anticipata per lasciare spazio alla diretta. Dove si può rivedere la puntata del Paradiso delle Signore del 13 novembre? La puntata si può recuperare su RaiPlay, la piattaforma gratuita della Rai. Per usare tutte le funzioni può servire un account gratuito. Quante puntate del Paradiso delle Signore ci sono dal 16 al 20 novembre 2026? La settimana dal 16 al 20 novembre 2026 comprende cinque puntate dell’undicesima stagione. Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì, intorno alle 16:00, salvo variazioni di palinsesto.

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