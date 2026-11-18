di Redazione ZON

In sintesi. Roberta Morise e Selma si sfidano per il titolo di Campione di Tale e Quale Show 16 nella finale di mercoledì 18 novembre 2026, alle 21:30 su Rai 1, condotta da Carlo Conti dagli Studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma. Roberta Morise parte in testa con 2 punti di vantaggio su Selma.

I punti chiave La finale di Tale e Quale Show 16 va in onda mercoledì 18 novembre 2026 alle 21:30 su Rai 1.

Roberta Morise guida la classifica con 2 punti di vantaggio su Selma.

Nella finale Roberta Morise imita Annie Lennox e Selma imita Aretha Franklin.

Il voto social assegna 5, 3 e 1 punto alle tre esibizioni più votate.

Il premio in denaro di Tale e Quale Show 16 va in parti uguali alla Fondazione AIRC e alla Fondazione Franco Pannuti.

Attenzione: spoiler. Roberta Morise e Selma si contendono il titolo di Campione di Tale e Quale Show 16 nella finale di mercoledì 18 novembre 2026, alle 21:30 su Rai 1. Morise parte in testa, con 2 punti di vantaggio.

Roberta Morise guida la classifica con due punti su Selma

Roberta Morise arriva alla finale di Tale e Quale Show come concorrente da battere. Ha vinto l’ottava puntata con la sua interpretazione di Mia Martini, sulle note di «Gli uomini non cambiano».

Selma è seconda in classifica, a 2 punti da Morise. Nella finale del 18 novembre 2026 Morise tenterà di restare in vetta con Annie Lennox, mentre Selma sceglie Aretha Franklin.

La serata è la nona e ultima puntata della sedicesima edizione. Carlo Conti la conduce in diretta dagli Studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma.

Le imitazioni della finale, concorrente per concorrente

Ogni concorrente affronta un’ultima trasformazione. Anna Pettinelli sceglie Cristiano Malgioglio, che nella stessa serata siede anche in giuria.

Concorrente Personaggio imitato Roberta Morise Annie Lennox Selma Aretha Franklin Jasmine Carrisi Billie Eilish Maddalena Corvaglia Miley Cyrus Paola Perego Alice Anna Pettinelli Cristiano Malgioglio Stefano Meloccaro Roberto Vecchioni Max Paiella Frank Sinatra Andrea Perroni Antonello Venditti Vladimir Randazzo Massimo Ranieri

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli chiudono con l’ultimo «duetto impossibile», dedicato ad Alberto Sordi e Nino Manfredi.

Come funziona il voto social e chi giudica la serata

Il pubblico partecipa dai social del programma: Instagram, Facebook e X. Le tre performance più votate ricevono rispettivamente 5, 3 e 1 punto, che si sommano ai punteggi della giuria e concorrono alla classifica finale.

La giuria è composta da Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Per la finale si aggiunge il duo comico Ficarra e Picone.

Tutte le interpretazioni sono dal vivo, con gli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli e le coreografie di Fabrizio Mainini e del corpo di ballo. I concorrenti sono seguiti dai vocal coach Dada Loi, Antonella Pepe, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e dall’actor coach Emanuela Aureli.

A chi va il premio della sedicesima edizione

Il vincitore conquista il titolo di Campione di Tale e Quale Show 16. Il premio in denaro viene devoluto in parti uguali alla Fondazione AIRC e alla Fondazione Franco Pannuti.

Domande frequenti Quando va in onda la finale di Tale e Quale Show 2026? La finale di Tale e Quale Show 16 va in onda mercoledì 18 novembre 2026, alle 21:30 su Rai 1. È la nona e ultima puntata della sedicesima edizione, condotta da Carlo Conti dagli Studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma. Chi è in testa alla finale di Tale e Quale Show? Roberta Morise è in testa alla classifica con 2 punti di vantaggio su Selma, seconda. Morise ha vinto l’ottava puntata con la sua interpretazione di Mia Martini sulle note di «Gli uomini non cambiano». Chi imitano Roberta Morise e Selma nella finale di Tale e Quale Show? Nella finale di Tale e Quale Show 16 Roberta Morise imita Annie Lennox. Selma sceglie invece Aretha Franklin. Come funziona il voto social a Tale e Quale Show? Il pubblico vota dai social del programma: Instagram, Facebook e X. Le tre performance più votate ricevono rispettivamente 5, 3 e 1 punto, che si sommano ai punteggi della giuria e concorrono alla classifica finale. A chi va il premio di Tale e Quale Show 16? Il vincitore conquista il titolo di Campione di Tale e Quale Show 16. Il premio in denaro viene devoluto in parti uguali alla Fondazione AIRC e alla Fondazione Franco Pannuti.

Fonte: Blasting News · Adnkronos