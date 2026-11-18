di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata di Un posto al sole di mercoledì 19 novembre 2026, in onda alle 20.50 su Rai Tre, Maurizio racconta a Manuela e Micaela Cirillo la verità sulla loro nascita. Le condizioni di Maurizio peggiorano e lo costringono a tornare in ospedale. Silvia e Michele devono cercare casa fuori da Palazzo Palladini.

I punti chiave La puntata di Un posto al sole del 19 novembre 2026 va in onda alle 20.50 su Rai Tre.

Maurizio racconta a Manuela e Micaela Cirillo la verità sulla loro nascita, ma le sue condizioni peggiorano e deve tornare in ospedale.

Renato ha venduto l’appartamento ad Alberto Palladini, che ha offerto più di Silvia e Michele e può pagare subito.

Guido deve separarsi dal cane, tra le lacrime di Mariella e Lollo e le critiche del condominio.

Alla Terrazza l’appartamento sarà diviso in due abitazioni: una per Giulia e Luca, una per Rossella e Nunzio.

Attenzione: spoiler. Nella puntata di Un posto al sole del 19 novembre 2026 Maurizio racconta alle gemelle Cirillo la verità sulla loro nascita, mentre Silvia e Michele devono cercare casa fuori da Palazzo Palladini.

La puntata va in onda mercoledì 19 novembre 2026 alle 20.50 su Rai Tre. La soap è in programma dal lunedì al venerdì alla stessa ora.

Maurizio vuole raccontare tutto alle gemelle, ma peggiora in ospedale

Maurizio ha deciso di svelare a Manuela e Micaela come andarono davvero le cose la notte in cui sono state concepite. Per le due sorelle è il momento di un faccia a faccia drammatico.

Le condizioni di Maurizio peggiorano via via che il racconto va avanti. La situazione diventa molto grave e lo costringe a tornare in ospedale.

Le anticipazioni dell’intera settimana, dal 16 al 20 novembre 2026, descrivono il confronto tra Maurizio e le sorelle Cirillo come destinato a concludersi tragicamente.

Nelle puntate precedenti Micaela è scivolata sempre più nel suo lato oscuro. Maurizio aveva già deciso di rivelare alle gemelle la verità sulla loro nascita.

Alberto Palladini si prende l’appartamento di Renato e Silvia e Michele devono andare via

Renato ha venduto l’appartamento ad Alberto Palladini. L’avvocato ha offerto una cifra più alta di quella di Silvia e Michele, con condizioni economiche migliori, e può pagare subito.

Alberto Palladini vuole entrare nell’appartamento al più presto e non ha alcuna intenzione di rinunciare. Silvia e Michele sono perciò costretti ad accelerare la ricerca di una nuova casa.

La vicenda è iniziata lunedì 16 novembre 2026, quando l’offerta di Alberto ha messo Renato davanti a una scelta difficile. Il 17 novembre Renato era preso fra due fuochi e doveva decidere.

Guido deve dire addio al cane tra le critiche del condominio

Per Guido è arrivato il momento di separarsi dal cane. La decisione arriva tra le lacrime di Mariella e Lollo e le critiche di un intero condominio.

Il percorso è iniziato con il rifiuto di Troncone di firmare i documenti per l’adottabilità del cane, che ha costretto Guido a cercare un’altra soluzione. Il 17 novembre Guido, esasperato dalla presenza dell’animale, ha dato un ultimatum a Mariella.

Alla Terrazza partono i lavori per dividere lo storico appartamento

Alla Terrazza i lavori di ristrutturazione sono cominciati dopo una festa di congedo da un luogo che ha visto gli abitanti giovani e felici. L’appartamento sarà diviso in due abitazioni, una per Giulia e Luca e una per Rossella e Nunzio.

Una soap napoletana in onda su Rai 3 dal 1996

Un posto al sole è ambientata a Napoli ed è in onda dal 1996. Le storie sono girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai di Napoli.

Domande frequenti A che ora va in onda Un posto al sole il 19 novembre 2026? La puntata di Un posto al sole di mercoledì 19 novembre 2026 va in onda alle 20.50 su Rai Tre. La soap è in programma dal lunedì al venerdì alla stessa ora. Cosa succede a Maurizio in Un posto al sole il 19 novembre 2026? Maurizio racconta a Manuela e Micaela Cirillo come andarono davvero le cose la notte in cui sono state concepite. Mentre parla le sue condizioni peggiorano e la situazione diventa molto grave, tanto da costringerlo a tornare in ospedale. Perché Silvia e Michele devono lasciare Palazzo Palladini in Un posto al sole? Renato ha venduto l’appartamento ad Alberto Palladini, che ha offerto una cifra più alta di quella di Silvia e Michele e può pagare subito. Alberto Palladini vuole entrare in casa al più presto, perciò Silvia e Michele devono accelerare la ricerca di una nuova casa. Che fine fa il cane di Guido in Un posto al sole? Guido deve separarsi dal cane. La decisione arriva tra le lacrime di Mariella e Lollo e le critiche di un intero condominio, dopo il rifiuto di Troncone di firmare i documenti per l’adottabilità dell’animale. Da quando va in onda Un posto al sole? Un posto al sole è in onda dal 1996 ed è ambientata a Napoli. Le storie sono girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai di Napoli.

Fonte: Movieplayer · SoloDonna · DiLei · kisskiss.it