di Redazione ZON

In sintesi. Diego Daddi ha chiesto a Barbara Santagati, finalista di Miss Italia 2016, di sposarlo, e Barbara Santagati ha accettato. La notizia della proposta di matrimonio è circolata il 18 novembre 2026. Non sono stati comunicati né data né periodo delle nozze. Elga Enardu, ex moglie di Diego Daddi, non ha commentato.

I punti chiave Diego Daddi ha chiesto a Barbara Santagati di sposarlo dopo una cena a lume di candela.

Barbara Santagati, finalista di Miss Italia 2016, ha accettato la proposta di matrimonio.

La notizia della proposta di Diego Daddi è circolata il 18 novembre 2026.

Diego Daddi ed Elga Enardu hanno annunciato la fine del loro matrimonio a dicembre 2025.

Per le nozze di Diego Daddi e Barbara Santagati non sono stati indicati né una data né un periodo.

Diego Daddi si sposa con Barbara Santagati: la notizia della proposta di matrimonio, accettata dalla finalista di Miss Italia 2016, è circolata il 18 novembre 2026. Elga Enardu, ex moglie di Daddi, non ha commentato.

Come Diego Daddi ha chiesto a Barbara Santagati di sposarlo

Diego Daddi si è inginocchiato davanti a Barbara Santagati dopo una cena a lume di candela e le ha chiesto di sposarlo. Barbara Santagati, finalista di Miss Italia 2016, ha accettato subito, e il momento è stato suggellato da un bacio e un abbraccio.

Per le nozze di Diego Daddi e Barbara Santagati non sono stati indicati né una data né un periodo.

Il matrimonio con Elga Enardu era finito a dicembre 2025

Diego Daddi ed Elga Enardu si erano conosciuti e innamorati nello studio di Uomini e Donne. A dicembre 2025 i due avevano annunciato la fine del loro matrimonio.

Elga Enardu non ha commentato la notizia delle nuove nozze del suo ex marito Diego Daddi.

Domande frequenti Diego Daddi si sposa con Barbara Santagati? Sì, Diego Daddi ha chiesto a Barbara Santagati di sposarlo e lei ha accettato. La notizia della proposta è circolata il 18 novembre 2026. Quando si sposano Diego Daddi e Barbara Santagati? Per ora non è stata comunicata alcuna data. Per le nozze di Diego Daddi e Barbara Santagati non sono stati indicati né una data né un periodo. Come ha fatto la proposta Diego Daddi a Barbara Santagati? Diego Daddi si è inginocchiato davanti a Barbara Santagati dopo una cena a lume di candela e le ha chiesto di sposarlo. Barbara Santagati ha accettato subito e il momento è stato suggellato da un bacio e un abbraccio. Chi è l’ex moglie di Diego Daddi? L’ex moglie di Diego Daddi è Elga Enardu. I due si erano conosciuti e innamorati nello studio di Uomini e Donne e a dicembre 2025 avevano annunciato la fine del loro matrimonio. Elga Enardu ha commentato le nozze di Diego Daddi? No, Elga Enardu non ha commentato la notizia delle nuove nozze del suo ex marito Diego Daddi.

Fonte: LaNostraTv · Ultime Notizie Flash