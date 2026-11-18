di Redazione ZON

In sintesi. Dal 23 al 29 novembre 2026 la soap spagnola La Promessa va in onda su Rete 4 alle 19:40 circa. Nella settimana Alonso nomina Curro suo segretario, mentre Carlo e Maria capiscono che l’annuncio del fidanzamento va fatto presto. Tutti gli episodi sono gratis in streaming su Mediaset Infinity.

I punti chiave La Promessa va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19:40 circa, con possibili piccole variazioni di orario.

Lunedì 23 novembre 2026 Alonso annuncia che Curro diventerà il suo segretario e sarà riaccolto in famiglia.

Martedì 24 novembre 2026 Leocadia protesta e ricorda che serve l’approvazione del duca di Carvajal y Cifuentes.

Venerdì 27 novembre 2026 Carlo e Maria decidono di mostrare apertamente un’intesa, perché la gravidanza di Maria si nota sempre di più.

Le anticipazioni de La Promessa per domenica 29 novembre 2026 non sono ancora disponibili.

Attenzione: spoiler. La Promessa va in onda su Rete 4 alle 19:40: dal 23 al 29 novembre 2026 Alonso fa di Curro il proprio segretario, mentre Carlo e Maria fanno i conti con l’annuncio del fidanzamento.

La soap spagnola in costume va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19:40 circa, con possibili piccole variazioni di orario (in alcune indicazioni compaiono le 19:45). Tutti gli episodi sono disponibili gratis in streaming su Mediaset Infinity.

Cosa succede nella puntata di giovedì 19 novembre 2026, prima della nuova settimana

Nella puntata di giovedì 19 novembre 2026 Samuel, abbattuto per la chiusura del rifugio, crolla davanti a Petra, che cerca di incoraggiarlo. Teresa confida a Petra che il bacio con don Cristobal ha per lei un significato molto profondo.

Nella stessa puntata le imprese con cui Manuel stava trattando decidono di tirarsi indietro.

Lunedì 23 e martedì 24 novembre Alonso promuove Curro e sfida Leocadia

Lunedì 23 novembre 2026 Manuel insiste con Alonso perché Curro smetta di fare il valletto. Gli rivela anche che Leocadia non ha chiamato il duca di Carvajal per sostenere la causa di Curro. Durante la cena con il comandante, invitato da Lorenzo, Alonso annuncia che Curro diventerà il suo segretario e sarà riaccolto in famiglia.

Nella stessa puntata il comandante avvia l’ispezione e mette a soqquadro l’hangar. Petra rimprovera Jacobo per aver venduto a Leocadia la collana di Cruz. Pia chiude Carlo in camera con Maria, sperando che i due si confrontino finalmente.

Martedì 24 novembre 2026 Alonso ribadisce la decisione. Leocadia protesta e ricorda che serve l’approvazione del duca di Carvajal y Cifuentes, ma Alonso risponde che non starà più al gioco del duca e che non si fida più di lei.

Carlo si impegna a essere il padre di cui ha bisogno il figlio di Maria. Pia fa capire ai due che, per il bene del bambino, devono annunciare il fidanzamento.

Da mercoledì 25 a venerdì 27 novembre Jacobo, il comandante e Cristobal agitano il palazzo

Mercoledì 25 novembre 2026 Enora e Toño ingannano il comandante, che ne sa meno di quanto voglia far credere. L’ufficiale accusa Manuel di nascondergli informazioni sul motore. Jacobo organizza una mattinata con Martina e i figli di Catalina, ma lei continua a pensare ad Adriano.

Giovedì 26 novembre 2026 Margarita rivela a Curro un piano per impedire le nozze di Angela e del capitano: vuole chiedere aiuto al conte de Ayala, che inizialmente non l’ha ricevuta. Il comandante Sebastian Rivero chiede a Toño di mostrargli tutti i pezzi del motore per poi assemblarli.

Nella stessa puntata Jacobo racconta a Leocadia di aver visto don Cristobal e donna Teresa in atteggiamenti affettuosi. Leocadia, irritata, va da Cristobal e gli ordina di passare la notte con lei.

Venerdì 27 novembre 2026 Carlo e Maria prendono tempo con Pia. Capiscono però che l’annuncio del fidanzamento va fatto presto, perché la gravidanza di Maria si nota sempre di più, e decidono di mostrare apertamente un’intesa tra loro.

Sabato 28 novembre Curro fa pace con Angela e Martina frena Adriano

Sabato 28 novembre 2026 Pia consiglia a Curro di confrontarsi con Angela, e i due fanno pace. Il comandante prosegue l’ispezione e ha uno scontro con Enora.

Carlo e Maria dicono a Teresa che possono lavorare insieme. Santos confida a Simona e Candela che, secondo lui, tra Maria e Carlo c’è del tenero.

Cristobal va a letto con Leocadia ma resta freddo e si scusa per non essere stato all’altezza. Intanto continua a corteggiare Teresa.

Maria parla con padre Samuel, che ne esce molto turbato. Samuel confessa a Pia che avrebbe voluto dire a Maria di essere ancora innamorato di lei, e Maria confida a Pia di aver sperato che lui le chiedesse di lasciare Carlo.

Adriano dice a Martina di aver desiderato baciarla il giorno prima e che il loro sentimento è molto forte. Martina risponde che possono essere solo amici. Jacobo le propone di trasferirsi a New York con lui.

Per domenica 29 novembre 2026 le anticipazioni non sono ancora disponibili.

Domande frequenti A che ora va in onda La Promessa su Rete 4? La Promessa va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19:40 circa. Sono possibili piccole variazioni di orario e in alcune indicazioni compaiono le 19:45. Dove vedere La Promessa in streaming gratis? Tutti gli episodi de La Promessa sono disponibili gratis in streaming su Mediaset Infinity. In televisione la soap spagnola va in onda su Rete 4. Cosa succede a Curro nella Promessa dal 23 novembre 2026? Lunedì 23 novembre 2026 Alonso annuncia che Curro diventerà il suo segretario e sarà riaccolto in famiglia. Martedì 24 novembre 2026 Alonso ribadisce la decisione, nonostante la protesta di Leocadia. Sabato 28 novembre 2026 Curro fa pace con Angela. Cosa succede tra Carlo e Maria nella Promessa? Lunedì 23 novembre 2026 Pia chiude Carlo in camera con Maria, sperando che i due si confrontino. Martedì 24 novembre 2026 Pia fa capire ai due che, per il bene del bambino, devono annunciare il fidanzamento. Venerdì 27 novembre 2026 i due decidono di mostrare apertamente un’intesa. Ci sono anticipazioni della Promessa per domenica 29 novembre 2026? No, le anticipazioni de La Promessa per domenica 29 novembre 2026 non sono ancora disponibili. Le trame da lunedì 23 a sabato 28 novembre 2026 sono invece riportate giorno per giorno.

Fonte: Tvserial.it · Mediaset Infinity · Newsroom Italia