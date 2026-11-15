La Promessa, anticipazioni dal 16 al 22 novembre 2026: Teresa non dimentica il bacio con Cristobal

di Redazione ZON

In sintesi. Nelle puntate de La Promessa in onda dal 16 al 22 novembre 2026 su Rete 4, la governante Teresa Villamil resta turbata dal bacio ricevuto dal maggiordomo Cristobal Ballesteros il 3 novembre 2026 e non riesce a dimenticarlo. La soap spagnola va in onda ogni giorno alle 19.50 e le puntate sono in streaming su Mediaset.

I punti chiave La Promessa, soap spagnola, va in onda su Rete 4 ogni giorno alle 19.50.

Le puntate de La Promessa si possono vedere in streaming su Mediaset.

Teresa Villamil resta turbata dal bacio con Cristobal Ballesteros nelle puntate dal 16 al 22 novembre 2026.

Cristobal Ballesteros ha baciato Teresa Villamil nella puntata del 3 novembre 2026.

Leocadia de Figueroa ha scoperto l’intesa tra Teresa e Cristobal nella puntata del 5 novembre 2026, dopo aver visto il loro bacio.

Il 16 e il 17 novembre 2026 Teresa Villamil dice a Cristobal Ballesteros di dimenticare quel bacio.

Attenzione: spoiler. Nelle puntate de La Promessa in onda dal 16 al 22 novembre 2026, la governante Teresa Villamil resta turbata dal bacio con il maggiordomo Cristobal Ballesteros e non riesce a dimenticarlo.

La Promessa, soap spagnola, va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.50. Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset.

Perché Teresa è ancora turbata dal bacio con Cristobal

Il bacio risale alla puntata di martedì 3 novembre 2026 de La Promessa, quando Cristobal Ballesteros ha baciato Teresa Villamil.

Teresa non sa che Cristobal è da tempo l’amante segreto di Leocadia de Figueroa, la dark lady della soap. Continua a pensare al loro avvicinamento sentimentale e ne parla con Petra Arcos, che si mostra scettica.

Nella puntata del 5 novembre 2026 Leocadia de Figueroa ha scoperto l’intesa tra Teresa e Cristobal, dopo aver visto il loro bacio.

Nelle puntate del 16 e del 17 novembre 2026 Teresa dice a Cristobal di dimenticare quel bacio.

Cosa succede lunedì 16 e martedì 17 novembre 2026

Il dottor Antunez ha un colloquio con Angela per stabilire le sue condizioni. La ragazza è molto nervosa e il medico costringe Lorenzo a lasciarli soli.

Lo psichiatra cerca di spingere Angela ad accusare Curro, sostenendo che i matrimoni combinati siano una cosa normale. Angela ha un attacco d’ira che potrebbe compromettere il buon esito dei colloqui.

Curro esorta Angela a continuare a lottare.

Maria è disperata perché Carlo ha scoperto che è incinta e lei è fuggita. Al rifugio la situazione si fa difficile a causa della sua chiusura.

Martina prova a convincere Jacobo che un altro bacio, diverso da quello di Teresa e Cristobal, non ha alcun valore. Jacobo le chiede chi l’abbia baciata, ma Martina si rifiuta di rivelarglielo.

Domande frequenti A che ora va in onda La Promessa su Rete 4? La Promessa, soap spagnola, va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.50. Questo vale anche per le puntate dal 16 al 22 novembre 2026. Dove vedere La Promessa in streaming? Le puntate de La Promessa si possono vedere in streaming su Mediaset. La soap va in onda anche su Rete 4 ogni giorno alle 19.50. Perché Teresa è turbata nella Promessa? Teresa Villamil è turbata perché il maggiordomo Cristobal Ballesteros l’ha baciata nella puntata del 3 novembre 2026. Non riesce a dimenticare il bacio e ne parla con Petra Arcos, che si mostra scettica. Cosa succede a Teresa e Cristobal nella Promessa dal 16 al 22 novembre 2026? Nelle puntate del 16 e del 17 novembre 2026 Teresa Villamil dice a Cristobal Ballesteros di dimenticare il bacio. Teresa non sa che Cristobal è da tempo l’amante segreto di Leocadia de Figueroa. Chi ha scoperto il bacio tra Teresa e Cristobal nella Promessa? Leocadia de Figueroa, la dark lady della soap, ha scoperto l’intesa tra Teresa Villamil e Cristobal Ballesteros nella puntata del 5 novembre 2026. L’ha scoperta dopo aver visto il loro bacio.

Fonte: Zazoom Social News · Davide Maggio