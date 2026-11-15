Apple Intelligence su iPhone in italiano: come attivarla e cosa cambia con iOS 27

di Redazione ZON

In sintesi. Apple Intelligence parla italiano dal 31 marzo 2025, con iOS 18.4. Per attivare Apple Intelligence servono un iPhone 15 Pro, 15 Pro Max o iPhone 16 o successivo e lingua di iPhone e Siri su italiano. Da iOS 18.4 a iOS 26 si attiva da «Impostazioni» > «Apple Intelligence e Siri».

I punti chiave Apple Intelligence funziona in italiano dal 31 marzo 2025, con iOS 18.4.

Apple Intelligence richiede un iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max o iPhone 16 o successivo; iPhone 14, iPhone 13 e modelli precedenti non sono compatibili.

Una pagina di supporto Apple valida da iOS 18.1 indica 7 GB di spazio libero per Apple Intelligence.

iOS 27 è disponibile dal 14 settembre 2026: secondo Apple, la nuova generazione di Apple Intelligence arriva in automatico con gli aggiornamenti 27.0.

Siri AI (Beta), la novità di iOS 27, non è disponibile nell’Unione europea e quindi nemmeno in Italia.

Per usare Apple Intelligence in italiano serve un iPhone 15 Pro, 15 Pro Max o un iPhone 16 o successivo, con il sistema aggiornato e la lingua di iPhone e di Siri impostate su italiano. Con iOS 26 e le versioni da iOS 18.4 in poi si attiva da «Impostazioni» > «Apple Intelligence e Siri». Con iOS 27 Apple dice che è disponibile in automatico dopo l’aggiornamento 27.0.

Informazioni verificate a novembre 2026: iOS viene aggiornato spesso e i nomi delle voci di menu possono cambiare.

Per chi è questa guida e cosa serve?

La guida vale per gli iPhone venduti e usati in Italia. Apple Intelligence non è un’app da scaricare: è una funzione di sistema. Nelle fonti consultate non emergono abbonamenti o costi per attivarla.

Apple Intelligence parla italiano dal 31 marzo 2025, con iOS 18.4. Da quella data gli utenti iPhone e iPad dell’Unione europea hanno potuto usarne le funzioni per la prima volta.

Requisito Cosa serve Modello iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 o successivo. La pagina Apple per iOS 27 cita anche iPhone Air e iPhone Duo. Non compatibili iPhone 14, iPhone 13 e modelli precedenti Sistema Per l’italiano, almeno iOS 18.4. Con iOS 27, gli aggiornamenti 27.0 Lingua Lingua dell’iPhone e lingua di Siri entrambe su italiano (o un’altra lingua supportata) Spazio libero 7 GB, secondo una pagina di supporto Apple valida da iOS 18.1 in poi. Per iOS 27 non ho trovato un dato confermato Connessione Wi-Fi e iPhone collegato all’alimentazione durante il download (indicazione di una guida non ufficiale)

Avere iOS 27 non basta: su un iPhone non compatibile il sistema si installa, ma Apple Intelligence non compare.

Come si attiva Apple Intelligence su iOS 18.4 e iOS 26?

Questi sono i passaggi, nell’ordine in cui conviene farli. I nomi italiani delle voci arrivano da testate italiane, non dalla pagina Apple in italiano, che non ho trovato.

Controlla il modello del tuo iPhone: deve essere uno di quelli compatibili indicati sopra. Aggiorna iOS da «Impostazioni» > «Generali» > «Aggiornamento software». Per l’italiano serve almeno iOS 18.4. Controlla che la lingua dell’iPhone e quella di Siri siano entrambe italiano. Dalle impostazioni dell’iPhone e da quelle di Siri puoi verificare e cambiare entrambe. Apri «Impostazioni» > «Apple Intelligence e Siri». Attiva l’interruttore accanto a «Apple Intelligence», oppure tocca «Ottieni Apple Intelligence» e segui le istruzioni a schermo. Lascia l’iPhone collegato al Wi-Fi e all’alimentazione mentre scarica i modelli. Apple dice che il tempo di download varia.

Nella guida Apple per iOS 26 la voce si chiama «Apple Intelligence & Siri» e il pulsante «Turn on Apple Intelligence». Quale dei due comandi vedi dipende dalla versione di iOS e dal fatto che Apple Intelligence sia già stata configurata.

Le fonti non ufficiali non concordano sullo stato iniziale. Alcune scrivono che da iOS 18.3 è attiva di default, ma una precisa che dopo l’aggiornamento a iOS 18.4 l’iPhone propone la configurazione. Se la proposta non compare, segui i passaggi qui sopra.

E con iOS 27 cosa cambia?

iOS 27 è disponibile dal 14 settembre 2026 sui dispositivi compatibili. Secondo la pagina di supporto Apple, la nuova generazione di Apple Intelligence è disponibile automaticamente sui dispositivi idonei con gli aggiornamenti 27.0, nelle lingue e nelle regioni supportate.

Due fonti non ufficiali scrivono che l’interruttore centrale non c’è più. Una aggiunge che la voce di «Impostazioni» si chiamerebbe ora «Siri» e che si possono spegnere solo le singole funzioni. Apple non lo conferma nelle pagine che ho letto.

Se hai iOS 27, aggiorna all’ultima versione disponibile e controlla modello e lingue come sopra. Poi cerca Apple Intelligence tra le voci di «Impostazioni», sia sotto il nome indicato per iOS 26 sia sotto «Siri». I nomi esatti in italiano per iOS 27 non sono stati verificati.

Versione di iOS Dove si trova Come si attiva Da iOS 18.4 a iOS 26 «Impostazioni» > «Apple Intelligence e Siri» Interruttore accanto a Apple Intelligence, oppure «Ottieni Apple Intelligence» iOS 27 Per Apple non c’è un percorso indicato; una fonte non ufficiale parla di «Siri» Per Apple, disponibile in automatico con gli aggiornamenti 27.0

Quali lingue sono supportate?

Per la pagina di supporto Apple per iOS 27, Apple Intelligence funziona con Siri e lingua del dispositivo impostati su una di queste: cinese (semplificato e tradizionale), danese, olandese, inglese, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, norvegese, portoghese, spagnolo, svedese, turco e vietnamita.

Gli elenchi dei siti non ufficiali sono più vecchi e parlano di 8 nuove lingue nel 2025 o del vietnamita aggiunto in seguito. Per l’elenco aggiornato vale la pagina Apple.

Se cambi la lingua di Siri, Apple Intelligence può risultare non disponibile finché la nuova lingua non è scaricata e non coincide con quella del dispositivo.

Cosa controllare se Apple Intelligence non compare nelle Impostazioni?

Di solito il problema è uno di questi quattro. Controllali in quest’ordine:

il modello: iPhone 14, iPhone 13 e precedenti non possono attivarla;

la versione di iOS, che per l’italiano deve essere almeno 18.4;

la lingua del telefono e quella di Siri, che devono coincidere ed essere supportate;

lo spazio libero (7 GB secondo Apple per le versioni da iOS 18.1) e il download della lingua di Siri, se l’hai cambiata da poco.

Il nuovo Siri AI si può usare in Italia?

No, per ora no. Siri AI (Beta), la novità di iOS 27, non è disponibile nell’Unione europea su iPhone, iPad e Apple Watch, quindi nemmeno in Italia. Cambiare la lingua del telefono non basta per attivarla.

Anche fuori dall’UE non esiste in italiano. Secondo Apple, dal 26 ottobre 2026 (aggiornamenti 27.2) è in beta in inglese, francese, giapponese, coreano, portoghese e spagnolo. Altre lingue sono previste entro fine anno: cinese tradizionale, norvegese, turco e vietnamita.

Apple dice di lavorare con l’UE per una soluzione, ma non ha indicato una data per Siri AI su iPhone in Italia. La Siri classica e molte funzioni di Apple Intelligence continuano a funzionare.

Quali funzioni sono in italiano e quali no?

Genmoji e Image Playground sono disponibili anche in italiano, come indicato da Apple nel comunicato per iOS 26 di settembre 2025. Apple avverte però che Apple Intelligence non è disponibile in tutte le lingue e aree geografiche, e che possono valere limiti d’uso.

Alcune funzioni restano solo in inglese, per esempio i suggerimenti in Mail e la risposta intelligente personalizzata in Messaggi.

Si può usare ChatGPT con Apple Intelligence?

Sì, ma è un passaggio a parte. Con iOS 26 e precedenti l’estensione ChatGPT si attiva da «Impostazioni» > «Siri» > «ChatGPT» > «Set Up». Con Siri AI (Beta) il percorso è «Set Up Extensions» > «ChatGPT» > «Use Extension», ma lì il problema è che Siri AI in Italia non c’è.

L’estensione funziona solo nelle regioni in cui sono disponibili l’app e il servizio ChatGPT.

Si può disattivare Apple Intelligence?

Con iOS 26 e versioni precedenti sì, dallo stesso menu da cui si attiva. Spegnendola, i modelli salvati sul dispositivo vengono rimossi e si libera lo spazio occupato.

Per iOS 27 non c’è una conferma ufficiale. Una fonte non ufficiale sostiene che si possano disattivare solo le singole funzioni, non l’insieme.