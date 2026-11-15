15 Novembre 2026 - 18:42

Andrea Pellegrino presenta “Generazione ’80” a Pizzolano di Fisciano il 17 novembre 2026

In sintesi. Andrea Pellegrino presenta il suo libro “Generazione ’80” martedì 17 novembre 2026, alle ore 10:00, a Vignadonica Senior Cohousing, in Via Vignadonica, frazione Pizzolano, a Fisciano, in provincia di Salerno. Il libro “Generazione ’80” è un viaggio tra politica, tecnologia e vita quotidiana. L’incontro con Andrea Pellegrino è aperto ai familiari e a tutta la cittadinanza.

I punti chiave

  • Andrea Pellegrino presenta il libro “Generazione ’80” martedì 17 novembre 2026.
  • La presentazione di “Generazione ’80” inizia alle ore 10:00.
  • L’incontro si tiene a Vignadonica Senior Cohousing, in Via Vignadonica, frazione Pizzolano, a Fisciano (SA).
  • Il libro “Generazione ’80” racconta un’epoca tra politica, tecnologia e vita quotidiana.
  • La presentazione di “Generazione ’80” è aperta ai familiari e a tutta la cittadinanza.

Andrea Pellegrino presenta il suo libro “Generazione ’80” martedì 17 novembre 2026, alle ore 10:00, a Vignadonica Senior Cohousing, in località Pizzolano a Fisciano, in provincia di Salerno.

Di cosa parla “Generazione ’80”

“Generazione ’80” è un viaggio tra politica, tecnologia e vita quotidiana. Il libro racconta un’epoca attraverso i cambiamenti che hanno caratterizzato un’intera generazione.

La presentazione è pensata come un appuntamento culturale per riflettere sulle trasformazioni della società, tra passato e presente.

Dove e quando si svolge la presentazione a Fisciano

L’incontro con Andrea Pellegrino si tiene nella sede di Vignadonica Senior Cohousing, in Via Vignadonica, frazione Pizzolano, a Fisciano (SA).

DataOraLuogoIndirizzo
Martedì 17 novembre 202610:00Vignadonica Senior CohousingVia Vignadonica, frazione Pizzolano, Fisciano (SA)

Chi può partecipare all’incontro

La presentazione di “Generazione ’80” a Vignadonica è aperta ai familiari e a tutta la cittadinanza.

Domande frequenti

Quando Andrea Pellegrino presenta il libro Generazione ’80 a Fisciano?

Andrea Pellegrino presenta “Generazione ’80” martedì 17 novembre 2026. L’incontro inizia alle ore 10:00.

Dove si svolge la presentazione di Generazione ’80?

La presentazione si tiene a Vignadonica Senior Cohousing, in Via Vignadonica, nella frazione Pizzolano di Fisciano, in provincia di Salerno.

Di cosa parla il libro Generazione ’80 di Andrea Pellegrino?

“Generazione ’80” è un viaggio tra politica, tecnologia e vita quotidiana. Il libro racconta un’epoca attraverso i cambiamenti che hanno caratterizzato un’intera generazione.

Chi può partecipare alla presentazione di Generazione ’80 a Vignadonica?

La presentazione di “Generazione ’80” a Vignadonica Senior Cohousing è aperta ai familiari e a tutta la cittadinanza.

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