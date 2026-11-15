Andrea Pellegrino presenta “Generazione ’80” a Pizzolano di Fisciano il 17 novembre 2026

di Redazione ZON

In sintesi. Andrea Pellegrino presenta il suo libro “Generazione ’80” martedì 17 novembre 2026, alle ore 10:00, a Vignadonica Senior Cohousing, in Via Vignadonica, frazione Pizzolano, a Fisciano, in provincia di Salerno. Il libro “Generazione ’80” è un viaggio tra politica, tecnologia e vita quotidiana. L’incontro con Andrea Pellegrino è aperto ai familiari e a tutta la cittadinanza.

I punti chiave Andrea Pellegrino presenta il libro “Generazione ’80” martedì 17 novembre 2026.

La presentazione di “Generazione ’80” inizia alle ore 10:00.

L’incontro si tiene a Vignadonica Senior Cohousing, in Via Vignadonica, frazione Pizzolano, a Fisciano (SA).

Il libro “Generazione ’80” racconta un’epoca tra politica, tecnologia e vita quotidiana.

La presentazione di “Generazione ’80” è aperta ai familiari e a tutta la cittadinanza.

Andrea Pellegrino presenta il suo libro “Generazione ’80” martedì 17 novembre 2026, alle ore 10:00, a Vignadonica Senior Cohousing, in località Pizzolano a Fisciano, in provincia di Salerno.

Di cosa parla “Generazione ’80”

“Generazione ’80” è un viaggio tra politica, tecnologia e vita quotidiana. Il libro racconta un’epoca attraverso i cambiamenti che hanno caratterizzato un’intera generazione.

La presentazione è pensata come un appuntamento culturale per riflettere sulle trasformazioni della società, tra passato e presente.

Dove e quando si svolge la presentazione a Fisciano

L’incontro con Andrea Pellegrino si tiene nella sede di Vignadonica Senior Cohousing, in Via Vignadonica, frazione Pizzolano, a Fisciano (SA).

Data Ora Luogo Indirizzo Martedì 17 novembre 2026 10:00 Vignadonica Senior Cohousing Via Vignadonica, frazione Pizzolano, Fisciano (SA)

Chi può partecipare all’incontro

La presentazione di “Generazione ’80” a Vignadonica è aperta ai familiari e a tutta la cittadinanza.