Che tempo che fa, 15 novembre 2026: Elisa presenta Kintsugi e tutti gli ospiti della quarta puntata

di Redazione ZON

In sintesi. Elisa è ospite della quarta puntata della nuova stagione di Che tempo che fa, in onda domenica 15 novembre 2026 alle 20 circa su NOVE e in streaming su discovery+. Elisa presenta Kintsugi, il progetto per i suoi trent’anni di carriera, con l’album di inediti in uscita il 27 novembre 2026.

I punti chiave Elisa è ospite di Che tempo che fa domenica 15 novembre 2026, alle 20 circa su NOVE.

Il nuovo album di inediti di Elisa, parte del progetto Kintsugi, esce il 27 novembre 2026.

Il film «La notte delle fragole», diretto da Alessandro Genovesi, arriva nelle sale il 26 novembre 2026.

Fabio Volo pubblica il romanzo «Vieni, torniamo a casa» il 17 novembre 2026 e porta in sala il film «Il mio nemico immaginario» il 3 dicembre 2026.

Elisa festeggia i 30 anni di carriera con l’evento «Soundtrack ’97-’27» l’11 settembre 2027 alla RCF Arena di Campovolo, a Reggio Emilia.

Attenzione: spoiler. Elisa è ospite di Che tempo che fa domenica 15 novembre 2026 per presentare Kintsugi, il progetto con cui prepara i trent’anni di carriera. La puntata, la quarta della nuova stagione, va in onda alle 20 circa su NOVE.

Fabio Fazio conduce il programma insieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. La puntata è in diretta su NOVE e in streaming su discovery+.

Elisa canta «Ciao» e racconta il progetto Kintsugi

Elisa si esibisce dal vivo in studio con il singolo «Ciao», una delle tracce del suo nuovo album di inediti, in uscita il 27 novembre 2026.

Il progetto Kintsugi comprende l’album e il mediometraggio «Kintsugi… e sono la mia opera», già presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma.

Elisa celebra i 30 anni di carriera nel 2027. Le celebrazioni culminano l’11 settembre 2027 con «Soundtrack ’97-’27», un grande evento live alla RCF Arena di Campovolo, a Reggio Emilia.

Il cinema in studio con Ficarra & Picone, Foglietta e Puccini

Ficarra & Picone, Anna Foglietta e Vittoria Puccini presentano «La notte delle fragole», il nuovo film diretto da Alessandro Genovesi. Il film arriva nelle sale il 26 novembre 2026, dopo l’anteprima alla 44ª edizione del Torino Film Festival.

Anche Fabio Volo ha un doppio appuntamento tra libri e cinema. Dal 17 novembre 2026 è in libreria con il romanzo «Vieni, torniamo a casa», dal 3 dicembre 2026 è nelle sale con il film «Il mio nemico immaginario», anch’esso presentato in anteprima al Torino Film Festival.

Scienza, libri e attualità: gli altri ospiti della puntata

Alberto Mantovani, Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca, presenta il saggio «Le molecole del dialogo. 10 lezioni di immunologia». Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, commenta i temi legati alla salute e alla ricerca.

Don Davide Banzato racconta il suo libro «Il coraggio di pensare. Il mio viaggio con Giordano Bruno». Per il commento sull’attualità ci sono Michele Serra, Concita De Gregorio, l’editorialista di la Repubblica Massimo Giannini e l’inviato di Avvenire Nello Scavo.

Tra gli ospiti figurano anche Mara Maionchi e Orietta Berti.

Le date di uscita da segnare in calendario

Titolo Ospite Data di uscita Le molecole del dialogo Alberto Mantovani 17 novembre 2026 (libreria) Vieni, torniamo a casa Fabio Volo 17 novembre 2026 (libreria) La notte delle fragole Ficarra & Picone, Foglietta, Puccini 26 novembre 2026 (cinema) Nuovo album di inediti (Kintsugi) Elisa 27 novembre 2026 Il mio nemico immaginario Fabio Volo 3 dicembre 2026 (cinema)

Domande frequenti A che ora va in onda Che tempo che fa il 15 novembre 2026? Che tempo che fa va in onda domenica 15 novembre 2026 alle 20 circa su NOVE. La puntata, la quarta della nuova stagione, è in diretta e in streaming su discovery+. Chi sono gli ospiti di Che tempo che fa del 15 novembre 2026? Gli ospiti sono Elisa, Ficarra & Picone, Anna Foglietta, Vittoria Puccini, Fabio Volo, Alberto Mantovani, Roberto Burioni, Mara Maionchi e Orietta Berti. Ci sono anche Don Davide Banzato e, per l’attualità, Michele Serra, Concita De Gregorio, Massimo Giannini e Nello Scavo. Chi conduce Che tempo che fa? Fabio Fazio conduce Che tempo che fa insieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Il programma va in onda su NOVE. Quando esce il nuovo album di Elisa? Il nuovo album di inediti di Elisa esce il 27 novembre 2026. Fa parte del progetto Kintsugi, che comprende anche il mediometraggio «Kintsugi… e sono la mia opera». Elisa ne canta il singolo «Ciao» dal vivo a Che tempo che fa il 15 novembre 2026. Quando esce al cinema La notte delle fragole? «La notte delle fragole» arriva nelle sale il 26 novembre 2026. Il film, diretto da Alessandro Genovesi, ha come protagonisti Ficarra & Picone, Anna Foglietta e Vittoria Puccini. È stato presentato in anteprima alla 44ª edizione del Torino Film Festival.

Fonte: Radiomusik Tv Blog · Global Story Telling