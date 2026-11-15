MillionDay, estrazione di domenica 15 novembre 2026 (ore 20:30): i numeri

di Redazione ZON

In sintesi. I numeri del MillionDay di domenica 15 novembre 2026 (ore 20:30) sono 02, 20, 23, 29, 50. Numeri Extra: 05, 22, 38, 41, 53.

I punti chiave Numeri vincenti: 02, 20, 23, 29, 50

Extra: 05, 22, 38, 41, 53

Tutti i numeri dell’estrazione del MillionDay di domenica 15 novembre 2026 (ore 20:30), come pubblicati dal sito ufficiale del gioco.

Estrazione MillionDay di 15/11/2026 ore 20:30: i numeri

Numeri vincenti 02 20 23 29 50 Extra 05 22 38 41 53

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma lunedì 16 novembre 2026 alle ore 13:00.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: Lotto-Italia.it