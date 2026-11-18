di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata di Un posto al sole di giovedì 19 novembre 2026, in onda su Rai 3 alle 20.50, Maurizio decide di rivelare alle Cirillo la verità sulla notte in cui sono state concepite, ma torna in ospedale in condizioni disperate. Silvia e Michele cercano in fretta una nuova casa, mentre Guido saluta il cane.

I punti chiave Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.

La puntata di Un posto al sole di giovedì 19 novembre 2026 è la numero 7.074.

Il 19 novembre 2026 Maurizio decide di rivelare alle Cirillo la verità sulla notte in cui sono state concepite, ma le sue condizioni precipitano e lo costringono a tornare in ospedale.

Alberto resta inflessibile con Silvia e Michele, che devono trovare in tutta fretta una nuova casa.

Guido deve salutare il cane e affrontare le lacrime di Mariella e di Lollo e il severo giudizio di tutto il condominio.

Attenzione: spoiler. Nella puntata di Un posto al sole di giovedì 19 novembre 2026 Maurizio torna in ospedale in condizioni disperate, Silvia e Michele cercano in fretta una nuova casa e Guido deve salutare il cane.

Cosa succede a Un posto al sole il 19 novembre 2026

Le Cirillo affrontano Maurizio, che decide di rivelare tutta la verità sulla notte in cui sono state concepite. Le condizioni dell’uomo però precipitano e lo costringono a un rientro disperato in ospedale.

Alberto resta inflessibile con Silvia e Michele. I due devono trovare in tutta fretta una nuova casa.

Per Guido è arrivato il momento di salutare il cane. Deve affrontare le lacrime di Mariella e di Lollo e anche il severo giudizio di tutto il condominio.

Cosa era in programma nella puntata del 18 novembre 2026

Le anticipazioni del 18 novembre 2026 indicano che Micaela si avvita sempre di più nel suo lato oscuro. Maurizio, consapevole di aver creato una profonda frattura tra Monica e Manuela, prende una difficile decisione.

Renato ha accettato l’offerta di Alberto e deve fare i conti con i propri sensi di colpa. Silvia e Michele ricevono da Alberto un altro duro colpo.

Dove e quando vedere la soap di Rai 3

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. La puntata di giovedì 19 novembre 2026 è la numero 7.074.

La soap è in onda dal 1996 e si gira a Napoli. È prodotta da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di produzione Rai di Napoli e si ispira al format australiano Neighbours.

Domande frequenti Cosa succede a Un posto al sole il 19 novembre 2026? Nella puntata di giovedì 19 novembre 2026 Maurizio decide di rivelare alle Cirillo la verità sulla notte in cui sono state concepite, ma le sue condizioni precipitano e torna in ospedale in modo disperato. Silvia e Michele devono trovare in fretta una nuova casa perché Alberto resta inflessibile. Guido deve salutare il cane. A che ora va in onda Un posto al sole su Rai 3? Un posto al sole va in onda su Rai 3 alle 20.50, dal lunedì al venerdì. La puntata di giovedì 19 novembre 2026 va in onda quindi alle 20.50. Che numero è la puntata di Un posto al sole del 19 novembre 2026? La puntata di Un posto al sole di giovedì 19 novembre 2026 è la numero 7.074. Va in onda su Rai 3 alle 20.50. Dove si gira Un posto al sole e chi lo produce? Un posto al sole si gira a Napoli ed è in onda dal 1996. È prodotto da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di produzione Rai di Napoli e si ispira al format australiano Neighbours.

Fonte: Libero