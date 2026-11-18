di Redazione ZON

In sintesi. Nelle puntate de La Promessa in onda su Rete 4 dal 21 al 27 novembre 2026, il valletto Curro diventa segretario personale di Alonso, suo padre biologico. Alonso annuncia la scelta durante una cena con il comandante Sebastian Rivero. Nella stessa settimana Rivero ispeziona l’hangar e sospetta di Manuel, mentre Maria e Carlo si avvicinano al fidanzamento ufficiale.

I punti chiave Nelle puntate de La Promessa in onda su Rete 4 dal 21 al 27 novembre 2026, Curro smette di fare il valletto e diventa segretario personale di Alonso, suo padre biologico.

Il comandante Sebastian Rivero avvia l’ispezione dell’hangar e sospetta che Manuel gli nasconda informazioni importanti.

Pía chiude a chiave Maria e Carlo nella stessa stanza e fa notare che sarebbe opportuno rendere ufficiale il loro fidanzamento.

Martina deve scegliere tra i sentimenti per Adriano e il trasferimento a New York proposto da Jacobo.

Margarita prepara un piano per impedire le nozze tra Angela e il capitano e vorrebbe rivolgersi al conte de Ayala.

Attenzione: spoiler. Nelle puntate de La Promessa in onda su Rete 4 dal 21 al 27 novembre 2026, Curro smette di fare il valletto e diventa segretario personale di Alonso, suo padre biologico. L’annuncio arriva durante una cena con il comandante Sebastian Rivero.

Alonso annuncia che Curro sarà il suo segretario personale

Manuel insiste con Alonso perché Curro venga esonerato dal ruolo di valletto. Gli ricorda anche che Leocadia non ha mai contattato il duca di Carvajal per difendere la posizione del giovane.

Durante la cena con Rivero, Alonso annuncia che Curro sarà riaccolto ufficialmente nella famiglia. Il marchese ribadisce di voler restituire al giovane il ruolo che gli spetta.

Leocadia reagisce male e ricorda ad Alonso che una scelta simile richiederebbe l’approvazione del duca di Carvajal y Cifuentes. Alonso risponde di non voler più sottostare alle imposizioni del duca e di aver perso la fiducia in Leocadia.

Il comandante Rivero mette sottosopra l’hangar e sospetta di Manuel

Rivero avvia la sua ispezione e mette completamente a soqquadro l’hangar. Lorenzo ne approfitta per invitarlo a cena insieme alla famiglia De Luján.

Rivero sospetta che Manuel gli nasconda informazioni importanti e lo affronta direttamente. Chiede poi a Toño di mostrargli tutti i componenti del motore, perché vuole assistere all’assemblaggio. L’ispezione provoca un duro scontro tra Rivero ed Enora.

Maria e Carlo si avvicinano al fidanzamento ufficiale

Pía chiude a chiave Maria e Carlo nella stessa stanza per costringerli a confrontarsi. Carlo promette a Maria di diventare per il bambino che lei aspetta il padre di cui avrà bisogno.

Pía fa notare ai due che, per tutelare il futuro del nascituro, sarebbe opportuno rendere ufficiale il fidanzamento. Maria e Carlo cercano di prendere tempo, ma sanno di non poter rinviare a lungo perché la gravidanza è sempre più evidente.

Santos confida a Simona e Candela il sospetto che tra Maria e Carlo stia nascendo un sentimento più profondo della semplice collaborazione. Maria cerca poi un confronto con padre Samuel e le sue parole lo turbano profondamente.

Samuel dice a Pía che avrebbe voluto dichiarare a Maria di essere ancora innamorato di lei. Maria dice a Pía che avrebbe voluto sentirsi chiedere da Samuel di lasciare Carlo.

Cristobal è diviso tra Leocadia e Teresa

Jacobo confida a Leocadia di aver notato un’eccessiva intimità tra don Cristobal e donna Teresa. Leocadia, gelosa, raggiunge Cristobal e gli ordina di trascorrere la notte con lei.

Cristobal passa la notte con Leocadia, ma resta freddo e distante. Dopo l’incontro si scusa con lei e ammette di non essere stato all’altezza delle sue aspettative. Intanto continua a corteggiare Teresa.

Martina deve scegliere tra Adriano e il trasferimento a New York con Jacobo

Martina è molto abbattuta e si confida con Margarita sulla sua preoccupazione per Angela. Il mazzo di fiori che trova da parte di Jacobo non la scalda: la sua reazione è fredda e distaccata.

Adriano le confessa di aver desiderato baciarla il giorno prima. Martina chiarisce che tra loro può esistere soltanto amicizia.

Jacobo le propone di trasferirsi con lui a New York per ricominciare lontano dai problemi. Martina si trova davanti a una scelta tra i sentimenti per Adriano e una nuova vita con Jacobo.

Margarita prepara un piano contro il matrimonio di Angela

Margarita rivela a Curro di avere un piano per impedire le nozze tra Angela e il capitano. Vorrebbe rivolgersi al conte de Ayala, che all’inizio non sembra disposto ad aiutarla.

Curro chiede consiglio a Pía, che gli suggerisce di parlare apertamente con Angela. Il giovane riesce poi a riconciliarsi con lei.

Domande frequenti Che cosa succede a Curro ne La Promessa dal 21 al 27 novembre 2026? Curro smette di fare il valletto e diventa segretario personale di Alonso, suo padre biologico. L’annuncio arriva durante una cena con il comandante Sebastian Rivero. Alonso dice anche che Curro sarà riaccolto ufficialmente nella famiglia. Perché il comandante Rivero sospetta di Manuel ne La Promessa? Durante l’ispezione dell’hangar, Rivero sospetta che Manuel gli nasconda informazioni importanti e lo affronta direttamente. Poi chiede a Toño di mostrargli tutti i componenti del motore, perché vuole assistere all’assemblaggio. Maria e Carlo si fidanzano ufficialmente ne La Promessa? Pía fa notare a Maria e Carlo che, per tutelare il futuro del nascituro, sarebbe opportuno rendere ufficiale il fidanzamento. I due cercano di prendere tempo, ma sanno di non poter rinviare a lungo perché la gravidanza è sempre più evidente. Quale scelta deve fare Martina ne La Promessa? Martina deve scegliere tra i sentimenti per Adriano e una nuova vita a New York con Jacobo. Jacobo le propone di trasferirsi con lui per ricominciare lontano dai problemi. Adriano intanto le confessa di aver desiderato baciarla, ma lei chiarisce che tra loro può esistere soltanto amicizia. Qual è il piano di Margarita contro il matrimonio di Angela ne La Promessa? Margarita rivela a Curro di avere un piano per impedire le nozze tra Angela e il capitano. Vorrebbe rivolgersi al conte de Ayala, che all’inizio non sembra disposto ad aiutarla.

Fonte: Super Guida TV