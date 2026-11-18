di Redazione ZON

In sintesi. Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non vale più per l’espatrio, nemmeno nei Paesi UE. Per sostituire il documento si prenota la CIE, la carta d’identità elettronica, e ci si presenta in Comune con fototessera e documenti. A novembre 2026 la CIE costa 22,21 euro e arriva per posta in circa 6 giorni lavorativi.

I punti chiave La carta d’identità cartacea non vale per l’espatrio dal 3 agosto 2026, nemmeno nei Paesi UE.

In Italia la carta d’identità cartacea non scaduta resta utilizzabile fino al 31 gennaio 2027, ma solo per usi precisi, secondo il decreto-legge n. 108 del 26 giugno 2026.

La CIE costa 22,21 euro per prima emissione, rinnovo o sostituzione della cartacea, e 27,37 euro in caso di smarrimento, furto o deterioramento.

L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spedisce la CIE all’indirizzo indicato dal richiedente entro circa 6 giorni lavorativi.

Fino al 31 dicembre 2027 i sindaci possono rilasciare un documento d’identità provvisorio cartaceo per l’espatrio, valido al massimo 6 mesi e non rinnovabile.

La carta d’identità cartacea non vale più per l’espatrio dal 3 agosto 2026, nemmeno nei Paesi UE. Per sostituirla si prenota la CIE (carta d’identità elettronica) e ci si presenta in Comune con documenti e foto. Il costo indicato dai Comuni a novembre 2026 è di 22,21 euro e la carta arriva per posta in circa 6 giorni lavorativi.

Fino a quando posso usare ancora la carta cartacea in Italia?

Se la tua carta cartacea non è ancora scaduta, puoi usarla in Italia fino al 31 gennaio 2027, ma solo per finalità precise. Lo prevedono il decreto-legge n. 108 del 26 giugno 2026, convertito con la legge 142/2026, e la Circolare del Ministero dell’Interno n. 58 del 30 giugno 2026. Al 18 novembre 2026 mancano circa 74 giorni a quel termine.

Rientrano negli usi ammessi:

l’esercizio dei diritti fondamentali;

le prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative;

i rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori di servizi pubblici;

la posta e gli atti giudiziari;

il ritiro o il deposito di denaro presso banche e uffici postali.

Resta esclusa l’uscita dal territorio nazionale, anche se la carta era stata rilasciata con validità per l’espatrio. Per viaggiare servono la CIE o il passaporto.

E per contratti e identità digitali?

Se ti sei identificato con la cartacea per stipulare un contratto entro il 3 agosto 2026, quella carta resta valida per quel rapporto fino alla sua scadenza naturale. Dal 3 agosto non puoi più usarla per attivare nuove identità digitali né per firmare nuovi contratti. Le identità digitali già attive restano valide fino alla scadenza della carta usata per attivarle.

Cosa serve per chiedere la CIE?

Porta con te questi documenti. L’elenco esatto dipende dal Comune, quindi controlla la ricevuta di prenotazione.

Codice fiscale o tessera sanitaria. Il Ministero li raccomanda per velocizzare la registrazione.

Una fototessera del tipo usato per il passaporto.

Un documento di riconoscimento valido. A Genova basta la carta attuale oppure, se è scaduta, un documento valido con fotografia rilasciato da una pubblica amministrazione italiana.

La ricevuta del pagamento, se il tuo Comune lo richiede prima dell’appuntamento.

Puoi chiedere la CIE in qualsiasi momento, anche prima della scadenza della cartacea. Sulle pagine del Ministero la richiesta si fa al Comune di residenza o di domicilio. I cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) si rivolgono al Consolato competente.

Come si fa la carta d’identità elettronica, passo per passo?

Controlla la data di scadenza stampata sulla cartacea. Se è già scaduta, la proroga non si applica e la carta non vale come documento di riconoscimento. Vai su prenotazionicie.interno.gov.it, apri la sezione «Cittadini» e accedi con CIE o SPID. Se il tuo Comune non usa il portale nazionale, cerca la prenotazione sul sito del Comune. Torino e Napoli, per esempio, hanno sistemi propri. Non confonderti con il vecchio «Agenda CIE», ancora citato da molte pagine comunali. Scegli Comune, sede, data e ora. Se devi spostare l’appuntamento, cancella prima quello già fissato: è la regola indicata da Roma Capitale. Leggi la ricevuta di prenotazione: contiene l’elenco dei documenti da portare. Prepara la foto. Se prenoti sul portale puoi caricarla in anticipo in formato digitale. Altrimenti portala su carta o su chiavetta USB in formato JPG, secondo le regole del Comune (Genova indica un massimo di 500 KB). Paga il costo della CIE, di norma 22,21 euro, e conserva la ricevuta. Le modalità cambiano da Comune a Comune. Presentati all’appuntamento. Allo sportello l’operatore registra i tuoi dati e rileva le impronte. Ritira il modulo di riepilogo: riporta il numero della CIE e la prima parte di PIN e PUK. Non è valido per l’espatrio. Aspetta la CIE, circa 6 giorni lavorativi. Poi attiva le credenziali dal sito ufficiale della CIE del Ministero dell’Interno, nella sezione per l’attivazione delle credenziali. Se ti servono i servizi online, usa l’app CieID.

Come funziona la prenotazione nei diversi Comuni?

A Roma puoi prenotare presso qualsiasi Municipio, indipendentemente da residenza o domicilio. Dieci giorni prima dell’appuntamento arriva una mail da confermare. La prenotazione scade se arrivi con più di un’ora di ritardo.

A Torino puoi accedere con SPID, CIE, CNS o un codice temporaneo via e-mail. Per le urgenze documentate la pagina del Comune indicava un servizio senza prenotazione all’Anagrafe centrale. La pagina non ha una data recente, quindi verifica prima di andare.

Il Comune di Salerno non è nel materiale consultato: cerca modalità e tempi sul suo sito.

Quanto costa la CIE e quanto tempo ci vuole?

Il costo standard è di 22,21 euro, valido per prima emissione e rinnovo alla scadenza. Sostituire la cartacea con la CIE non è considerato un duplicato: paghi la tariffa standard, non il doppio dei diritti di segreteria.

Caso Importo (novembre 2026) Dettaglio Prima emissione, rinnovo o sostituzione della cartacea 22,21 euro 16,79 euro di spese di emissione fissate dal Ministero più 5,42 euro di diritti comunali (5,16 di diritto fisso e 0,26 di segreteria) Smarrimento, furto o deterioramento 27,37 euro 22,21 euro più 5,16 euro di diritto fisso aggiuntivo

La CIE non si ritira allo sportello. La stampa l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e la spedisce, entro circa 6 giorni lavorativi, all’indirizzo che indichi: residenza, domicilio o Comune. Un incaricato può ritirarla se i suoi dati sono stati forniti all’operatore al momento della richiesta.

La CIE ha questa durata:

Età del titolare Validità Adulti 10 anni Dai 3 ai 18 anni 5 anni Sotto i 3 anni 3 anni

Cosa faccio se devo partire prima che arrivi la CIE?

Fino al 31 dicembre 2027 i sindaci possono rilasciare un documento d’identità provvisorio cartaceo per l’espatrio. Dura al massimo 6 mesi e non è rinnovabile. Lo rilascia il Comune nei casi di urgenza, per esempio un viaggio imminente, se non hai altri titoli validi per espatriare.

Non è un diritto automatico. Alcuni Stati esteri potrebbero non riconoscerlo per l’ingresso nel proprio territorio. A giugno e luglio 2026 alcuni Comuni (Carmagnola, Palermo) aspettavano ancora le istruzioni operative, poi è stato approvato il modello del documento. Chiedi al tuo Comune se lo rilascia già.

Quali errori e avvertenze conviene conoscere?

Informazioni datate. Molte pagine online, comprese alcune comunali, riportano ancora il 3 agosto 2026 come fine di validità totale. Sono precedenti al decreto-legge 108/2026. Vale la regola più recente: stop all’espatrio dal 3 agosto 2026 e uso interno limitato fino al 31 gennaio 2027.

Prenotare presto. I Comuni segnalano un forte aumento di richieste e il Ministero già a febbraio 2026 prevedeva un «significativo incremento». I tempi di attesa per un appuntamento variano da Comune a Comune e possono essere lunghi.

Rinnovo anticipato. Le pagine del Ministero dicono che la cartacea si può sostituire anche prima della scadenza. Roma Capitale, per le carte cartacee e le CIE emesse prima di luglio 2016, la consente se mancano meno di 180 giorni alla scadenza. Le due indicazioni non coincidono del tutto: verifica con il tuo Comune.

Il costo può variare. I 22,21 euro sono la cifra indicata dai Comuni. Il Ministero precisa che dipende dalle spese di emissione più i diritti comunali, dove previsti.

Il modulo di riepilogo non basta per viaggiare. Fino all’arrivo della CIE non vale per l’espatrio.

Domande frequenti La carta d’identità cartacea è ancora valida? Per l’espatrio la carta d’identità cartacea non è più valida dal 3 agosto 2026, nemmeno nei Paesi UE. In Italia, se non è scaduta, si può usare fino al 31 gennaio 2027 solo per finalità precise, come i rapporti con la pubblica amministrazione, le prestazioni sanitarie e il ritiro di denaro in banca o in posta. Quanto costa la carta d’identità elettronica? A novembre 2026 la CIE costa 22,21 euro per prima emissione, rinnovo o sostituzione della carta cartacea. In caso di smarrimento, furto o deterioramento il costo sale a 27,37 euro. Il Ministero dell’Interno precisa che la cifra dipende dalle spese di emissione più i diritti comunali, dove previsti. Quanto tempo ci vuole per avere la CIE? La CIE arriva per posta entro circa 6 giorni lavorativi dall’appuntamento in Comune. La stampa l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che la spedisce all’indirizzo di residenza, di domicilio o al Comune. I tempi di attesa per ottenere l’appuntamento variano da Comune a Comune. Come si prenota la carta d’identità elettronica? Si prenota sul portale prenotazionicie.interno.gov.it, nella sezione «Cittadini», accedendo con CIE o SPID. Se il Comune non usa il portale nazionale, la prenotazione si fa sul sito del Comune, come avviene a Torino e a Napoli. La ricevuta di prenotazione contiene l’elenco dei documenti da portare. Cosa faccio se devo partire prima che arrivi la CIE? Fino al 31 dicembre 2027 il Comune può rilasciare un documento d’identità provvisorio cartaceo per l’espatrio, nei casi di urgenza e se non si hanno altri titoli validi. Dura al massimo 6 mesi e non è rinnovabile. Non è un diritto automatico e alcuni Stati esteri potrebbero non riconoscerlo.

Foto: Ministero dell’Interno – Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (CC BY)

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