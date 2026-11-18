di Redazione ZON

In sintesi. Un terremoto di magnitudo 5,7, secondo l’Istituto nazionale di ricerca e sviluppo per la fisica della Terra (INFP), ha colpito la zona sismica di Vrancea, in Romania, alle 02:48 ora locale del 18 novembre 2026. Il Dipartimento per le Situazioni di Emergenza (DSU) ha riferito feriti lievi e nessun danno materiale in otto distretti e a Bucarest.

I punti chiave L’INFP indica magnitudo 5,7 per il terremoto delle 02:48 del 18 novembre 2026 a Vrancea, mentre l’EMSC indica magnitudo 5,3.

L’ISU di Galați ha registrato nove chiamate al 112, e per sette di queste sono intervenuti equipaggi medici.

Il DSU ha comunicato alle 05:12 la fine dei sopralluoghi in otto distretti e a Bucarest, senza danni materiali segnalati.

Prima del 18 novembre 2026 la scossa più forte dell’anno in Romania era di magnitudo 4,8, avvenuta il 19 ottobre 2026 nel distretto di Buzău.

Un terremoto di magnitudo 5,8 era avvenuto nell’ottobre 2018 nel distretto di Buzău.

Un terremoto di magnitudo 5,7 ha colpito la zona sismica di Vrancea, in Romania, alle 02:48 ora locale del 18 novembre 2026. La scossa è stata avvertita con forza a Bucarest.

La parola rumena «cutremur», che significa terremoto, è tra le tendenze di Google Italia il 18 novembre 2026, con oltre 1.000 ricerche.

Quanto è stato forte il terremoto e dove è avvenuto

Le istituzioni hanno diffuso valori diversi. Secondo l’Istituto nazionale di ricerca e sviluppo per la fisica della Terra (INFP), la magnitudo è 5,7. Il Centro sismologico euro-mediterraneo (EMSC) l’ha indicata a 5,3.

Ente Magnitudo Profondità INFP, dato aggiornato 5,7 107,1 km (in un altro aggiornamento 120 km) INFP, comunicato preliminare 5,6 ML 140 km Dipartimento per le Situazioni di Emergenza (DSU) 5,6 ml 140 km EMSC 5,3 140 km

Secondo l’EMSC, l’epicentro è a 13 chilometri a ovest-sud-ovest di Nereju e a 65 chilometri a nord-nord-ovest di Buzău. Secondo l’INFP, il sisma è avvenuto a 44 chilometri a est di Sfântu Gheorghe e a 61 chilometri a est di Brașov.

I sismologi definiscono questo il sisma più importante degli ultimi anni in Romania. Un terremoto più forte, di magnitudo 5,8, era avvenuto nell’ottobre 2018 nel distretto di Buzău.

Quanti feriti ci sono stati e che cosa è stato verificato

Secondo il DSU, nelle zone vicine all’epicentro diverse ambulanze sono intervenute per attacchi di panico e alcuni feriti lievi.

L’Ispettorato per le Situazioni di Emergenza (ISU) di Galați ha registrato nove chiamate al 112, di cui sette hanno richiesto l’intervento di equipaggi medici. Sono state inviate sette ambulanze per persone con attacchi di panico. Una persona si è colpita la testa mentre correva verso l’uscita di un edificio.

Sei persone sono state portate in ospedale. La madre di un bambino ha rifiutato il trasporto. Per altre due chiamate gli operatori hanno dato assistenza telefonica.

A Râmnicu Sărat, nel distretto di Buzău, una donna è rimasta ferita per la caduta di alcuni mobili. A Brăila, secondo l’ISU locale, non sono arrivate chiamate al 112 legate al sisma.

Alle 05:12 il DSU ha comunicato la fine dei sopralluoghi nei distretti di Brăila, Buzău, Covasna, Galați, Iași, Neamț, Vrancea e Vaslui e a Bucarest, senza danni materiali segnalati. I vigili del fuoco di Galați hanno comunque avviato pattugliamenti con otto equipaggi, con controlli su edifici alti, monumenti storici e costruzioni industriali.

Quali scosse avevano preceduto quella del 18 novembre

Prima del 18 novembre 2026 la scossa più forte dell’anno in Romania era stata di magnitudo 4,8, il 19 ottobre 2026 nel distretto di Buzău, a 76,5 chilometri di profondità.

Nello stesso 2026 erano state registrate scosse di magnitudo 4,5 il 26 febbraio e l’11 agosto, 4,4 il 25 agosto e 4,1 il 6 settembre.

Per la popolazione, l’ISU di Vrancea raccomanda di mantenere la calma e di rispettare le misure di protezione previste in caso di terremoto.