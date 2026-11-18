di Redazione ZON

In sintesi. «Ogni volta che sei qui» è il singolo di Gazzelle uscito il 13 novembre 2026 per Maciste Dischi/Warner Music Italy. Secondo la nota di presentazione dell’artista, racconta un amore rassicurante e disperato: la presenza dell’altra persona fa dormire tranquilli e insieme toglie il sonno. Il ritornello chiede di restare anche nei giorni difficili.

I punti chiave Gazzelle ha pubblicato il singolo «Ogni volta che sei qui» il 13 novembre 2026 per Maciste Dischi/Warner Music Italy, in digitale e in radio.

Il brano dura 3 minuti e 13 secondi ed è indicato come indie pop.

Federico Nardelli ha prodotto il brano e Giovanni Versari lo ha masterizzato.

Secondo la lettura più diffusa, è il primo brano di Gazzelle dopo la pausa annunciata nel 2025 dal palco del Circo Massimo a Roma e dopo l’album «Indi» (gennaio 2025).

Il Palasport Tour 2027 di Gazzelle è in programma ad aprile.

«Ogni volta che sei qui» di Gazzelle parla di un amore vissuto con sentimenti opposti: la presenza dell’altra persona fa dormire tranquilli e, allo stesso tempo, toglie il sonno. Il centro del brano è la richiesta di restare anche nei giorni difficili, quando lui si spegne o la relazione pesa.

Questo significato nasce dalle parole dell’artista nella nota di presentazione, non da un’interpretazione esterna.

Di cosa parla «Ogni volta che sei qui»?

Gazzelle ha indicato come punto di partenza una sensazione «rassicurante e disperata»: una presenza che lo fa addormentare come un angioletto e insieme lo tiene sveglio.

I temi elencati da lui sono l’amore, la solitudine, il futuro e il bisogno primitivo di amare qualcuno più di sé stessi, «o almeno tentare». Per l’artista il cuore del pezzo è la frase del ritornello: la vita comincia davvero quando l’altra persona è presente.

Nella stessa nota aggiunge che non ne sa più dei suoi ascoltatori e può solo continuare a scrivere canzoni, quindi ne ha scritta una.

Quando è uscita e chi ci ha lavorato?

Il singolo è uscito venerdì 13 novembre 2026 per Maciste Dischi/Warner Music Italy, in digitale e in radio. L’uscita era stata annunciata il 3 novembre 2026 sui canali ufficiali dell’artista.

Dato Informazione Uscita 13 novembre 2026 Etichetta Maciste Dischi/Warner Music Italy Durata 3:13 Genere indicato indie pop Produzione Federico Nardelli Programmazione e missaggio Federico Nardelli (secondo Wikipedia) Masterizzazione Giovanni Versari

Come nasce il brano e in che momento arriva?

È il primo brano dopo la pausa annunciata nel 2025 dal palco del Circo Massimo a Roma, e il primo dopo l’album «Indi» (gennaio 2025). Una fonte lo definisce invece «primo estratto dopo l’album», ma la lettura più diffusa tiene conto della pausa.

Il pezzo è nato ancora una volta insieme a Federico Nardelli, collaboratore che affianca Gazzelle dopo il disco d’esordio «Superbattito» (2017), prodotto da Leo Pari. Arriva a pochi giorni da «Livia», altro inedito pubblicato a sorpresa.

Secondo una recensione, il brano farà parte di un nuovo album atteso all’inizio del 2027, prima del tour nei palasport. Titolo e data del disco non sono stati resi noti nelle fonti consultate.

Cosa racconta il testo, parte per parte?

Il testo non è riportato qui: ecco in parafrasi come si sviluppa.

La prima parte

Parte da una buonanotte che non chiude la giornata. Resta un pensiero fisso, ci sono dubbi tra dormire e uscire, e compare la domanda su chi si prenderà cura di lui.

Il ritornello

Chiede all’altra persona di restare anche nei giorni in cui lo maledirà e di esserci quando lui si spegne. Le sillabe inciampano, quasi un balbettio: la critica lo legge come segno di vulnerabilità.

La strofa centrale

Introduce immagini più fisiche: stelle guardate da dentro una stanza e due persone segnate da colpi e lividi, in una luce soffusa. Il dossier consultato non descrive le altre sezioni del testo, quindi non le commentiamo.

Come suona la canzone?

Secondo l’analisi di una recensione musicale, è una ballata che procede per sottrazione e trova nel ritornello il momento di maggiore apertura. Lì il passo si fa più sostenuto e affiorano suggestioni pop dei primi anni Duemila.

La voce resta a metà tra il biascicato e il sussurrato, in linea con lo stile riconoscibile di Gazzelle.

Quali interpretazioni ne ha dato la critica?

Qui conviene distinguere. Le parole dell’artista sono solo quelle della nota di presentazione; il resto sono letture di chi ha recensito il singolo.

Una lettura possibile, proposta da una radio, è che il brano rovesci la tendenza a raccontare l’amore attraverso l’individualismo. Dietro la richiesta ci sarebbe il bisogno di sentirsi accolti nelle proprie ombre, con la malinconia che diventa un grido liberatorio da condividere.

Un settimanale la legge così: l’amore è un motore per trovare senso alla vita, un bene essenziale che a volte fa male ma vale la pena vivere. Aggiunge che la produzione, pur riconoscibile, esplora territori diversi dal solito.

Come è stato accolto il singolo?

Per una recensione, nel ritornello c’è tutto Gazzelle. Il brano conferma una continuità artistica che non ha bisogno di grandi rivoluzioni.

Il Palasport Tour 2027 è in programma ad aprile. Una testata di spettacolo parla di quattro concerti a Roma e di prevendite già aperte al momento dell’annuncio del singolo. Per date e biglietti conviene fare riferimento ai canali ufficiali dell’artista.

Quali dubbi e quali errori evitare?

Le fonti non coincidono sugli autori. Una scheda di credits indica Flavio Bruno Pardini e Federico Nardelli, un’altra fonte scrive che il brano è scritto dal cantautore e prodotto da Nardelli. La ripartizione tra testo e musica non è stata confermata da fonti ufficiali.

Il brano è uscito da pochi giorni. A novembre 2026 non risultano posizioni in classifica né certificazioni. Una pagina pubblicata il 12 novembre dice inoltre che il testo non era ancora disponibile integralmente: il suo significato era dedotto dalla sola dichiarazione dell’artista.

Attenzione all’omonimia: «Ogni volta è così» è un’altra canzone, di Emma, presentata a Sanremo 2022.

Domande frequenti Di cosa parla Ogni volta che sei qui di Gazzelle? Il brano parla di un amore vissuto con sentimenti opposti: la presenza dell’altra persona fa dormire tranquilli e insieme toglie il sonno. Gazzelle, nella nota di presentazione, lo descrive come una sensazione «rassicurante e disperata» e cita come temi l’amore, la solitudine, il futuro e il bisogno di amare qualcuno più di sé stessi, «o almeno tentare». Quando è uscita Ogni volta che sei qui di Gazzelle? Il singolo è uscito venerdì 13 novembre 2026 per Maciste Dischi/Warner Music Italy, in digitale e in radio. L’uscita era stata annunciata il 3 novembre 2026 sui canali ufficiali di Gazzelle. Chi ha scritto e prodotto Ogni volta che sei qui di Gazzelle? La produzione è di Federico Nardelli e la masterizzazione di Giovanni Versari. Sugli autori le fonti non coincidono: una scheda di credits indica Flavio Bruno Pardini e Federico Nardelli, un’altra scrive che il brano è scritto dal cantautore. La ripartizione tra testo e musica non è confermata da fonti ufficiali. Ogni volta che sei qui fa parte di un nuovo album di Gazzelle? Secondo una recensione, il brano farà parte di un nuovo album atteso all’inizio del 2027, prima del tour nei palasport. Titolo e data del disco non sono stati resi noti nelle fonti consultate. Ogni volta che sei qui è la stessa canzone di Ogni volta è così di Emma? No, sono due canzoni diverse. «Ogni volta è così» è un brano di Emma presentato a Sanremo 2022, mentre «Ogni volta che sei qui» è il singolo di Gazzelle uscito il 13 novembre 2026.

Fonte: Radio Italia · Sorrisi e Canzoni TV · Rockol · Sky TG24 · Radio 105 · Wikipedia (it) – Ogni volta che sei qui · Wikipedia (it) – Discografia di Gazzelle · Soundsblog · Spettacolo.eu · Radio Sound (scheda credits) · Cliccando News